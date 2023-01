Bernadette Bijl: ‘Vier het Leven maakt het mogelijk, wie meedoet, blijft meetellen.’

RODEN – Bijna 30 ouderen uit Roden hadden onlangs het genoegen om mee te mogen met een activiteit van Vier het Leven. Een landelijke organisatie die zich inzet om zoveel mogelijk kwetsbare ouderen de gelegenheid te bieden om regelmatig uit te gaan. Met de MuseumPlusbus werd deze dag een reis naar Amsterdam gemaakt, alwaar het Rijksmuseum werd bezocht. De organisatie maakt het mogelijk om in de directe omgeving op een laagdrempelige manier op reis te gaan naar theater, film, concert of een museum.

Voor de organisatie van Vier het Leven zijn gastdames en -heren actief. Een van hen is Bernadette Bijl uit Peize. ‘Ik doe dit nu een jaar of vier en dat met veel plezier. Vier het Leven heeft een heel mooi streven. Ouderen blijven op deze manier contact houden met de maatschappij. Als gastvrouw ben ik van begin tot einde aanwezig bij een activiteit. We doen van deur tot deur, wat betekent dat de oudere gewoon van huis op wordt afgehaald en door ons wordt teruggebracht. Als ik later ouder ben hoop ik dat er dan ook nog steeds een organisatie is als deze die mij meeneemt naar het theater. Vier het Leven maakt het mogelijk, wie meedoet, blijft meetellen.’

Dat de organisatie staat als een huis blijkt wel uit de reis naar het Rijksmuseum. Wanneer de bus om 8.00 uur vertrek vanaf de Winsinghhof zijn al vier vrijwillige chauffeurs op pad om mensen van huis te halen. De MuseumPlusbus kent 45 plaatsen met twee rolstoelplekken. Onderweg is er een presentatiefilm over de doelstellingen. In Amsterdam staat de koffie klaar, er is soep, een broodje kroket en een krentbol met kaas. Op korte loopafstand van het museum staat een gids de groep al te wachten. De groep blijft bijeen zodat er overzicht is voor ouderen, vrijwilligers en gidsen. Er is een rondleiding en er is vrije tijd om in groepjes het Rijksmuseum te doorkruizen. ‘Het was geweldig,’ zegt deelneemster Paula de Wilde. ‘Ik ben afhankelijk van een grote rollator, maar het ging prima zo. Ik heb veel gezien. De Nachtwachtzaal was het mooist.’ Tijdens het vrije moment bezocht deelnemer Rob Meeng de speciale tentoonstelling Onderkruipers. ‘Ik heb veel mieren en insecten gezien. Ik heb mij prima vermaakt. Kijk, normaal kom je hier niet. Bijzonder om dit mee te maken.’

Vooral de Vriendenloterij is sponsor van de bus en de uitjes naar het museum en theater. Het hoofdkantoor zetelt in Huizen en behandeld alle aanvragen. We zetten even wat cijfers op een rij: Vier het leven telt 2 bussen, doet 300 ritten per jaar en telt 900 aanvragen per jaar. Is actief in 280 gemeenten waaronder de gemeente Noordenveld, kent 1600 vrijwilligers en heeft vanaf 2005 22.000 kwetsbare ouderen een aangenaam uitje verzorgd. Vier het Leven is er ook voor theaterbezoek in de omgeving. Martiniplaza, de Oosterpoort, De Nieuwe Kolk en onze eigen Winsinghhof zijn de theaters waar regelmatig ingeschreven kan worden om deel te nemen. Kijk op www.4hetleven.nl. Via de postcode komen de mogelijkheden dicht bij huis op het scherm. Het is de bedoeling om binnenkort in de gemeente Noordenveld meerdere keren naar de Winsinghhof te gaan met Vier het Leven. Het beschikbare programma zal ook in De Krant worden gepubliceerd. Welzijn in Noordenveld is betrokken bij de organisatie in Roden, informatie 050 3176500.