Bernard Klaver, voorzitter Stichting Oranje Vereniging Roden

‘Sinds september 2018 zijn we alweer druk bezig met het organiseren van de dertigste Koningsdag in Roden. Ik ben nu twee jaar voorzitter en ben er via mijn vrouw ingerold. Op een avond stelde een vriend van mij – wiens vrouw ook bij de Oranje Vereniging zat – voor om ook maar tot het bestuur toe te treden. Het ging vrij spontaan en sindsdien zijn we erbij betrokken.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik helemaal niets met het Koningshuis heb. Mijn vrouw daarentegen is wel erg koningsgezind. Zij vroeg me dan ook om voorzitter te worden van de Oranje Vereniging. En laten we wel wezen: de Oranje Vereniging is cultureel erfgoed. Voor de gemeenschap is Koningsdag erg belangrijk. Het is een hoogtepunt voor de lokale gemeenschap.

We zijn als vereniging aan het kijken hoe wij kunnen vernieuwen. Een Koningsdag is vrij traditioneel, maar waar het kan willen wij nieuwe dingen proberen. Neem nu de vlogwedstrijd die wij organiseren. De techniek staat voor niets!

De Oranje Vereniging is afhankelijk van de vrienden van de Oranje Vereniging. Dit is een kring mensen, die allen vijf euro per jaar betalen aan de Oranje Vereniging. We zouden graag zien dat deze kring nog enigszins wordt uitgebreid, zodat we mooie activiteiten kunnen blijven voortzetten. We krijgen wel subsidie van de gemeente, maar dat is erg weinig. We zullen het echt van onze vrienden moeten hebben.

Daarnaast merken we ook dat er veel behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. We kunnen nog genoeg extra handjes gebruiken. Kom vooral eens kennis maken met onze gezellige groep vrijwilligers.

De komende week zullen wij nog druk bezig zijn met Koningsdag 2019. Deze week is de laatste vergadering, daarna moet alles geregeld zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het weer een leuke dag wordt. Wat daar voor nodig is? Om te beginnen goed weer! Ik ben tevreden als we weer veel vrolijke kinderen zien in het dorp. Want uiteindelijk doen we het vooral voor hen!’