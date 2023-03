Beroepen thema bij Kinderzorg Villa Kakelbont in Peize

PEIZE- BSO Villa Kakelbont werkt ieder jaar met vier thema’s. Het eerste kwartaal van dit jaar staat in het thema beroepen. Brenda Stegmeijer, begeleider op het kinderdagverblijf locatie Peize, ging enthousiast aan de slag. Ze benaderde verschillende beroepsmensen met de vraag om langs te komen om de kinderen uitleg te geven over hun beroep. De kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar hebben al een brood gebakken met een bakker en een kijkje genomen in een echte dierenambulance.

‘Elke week komen er minimaal twee beroepen langs. Het speelt enorm bij de kinderen momenteel. Elke ochtend vragen de kinderen zich af wie er langskomt. Normaal gesproken werken we binnen een thema met bijvoorbeeld kleurplaten en informatieve filmpjes. Er moet toch meer uit te halen zijn dacht ik?’ Aldus Stegmeijer. Haar inzet heeft ervoor gezorgd dat de kinderen in aanraking komen met diverse beroepen. ‘De ene week willen ze graag politieagent worden, de week erop brandweerman. Ze krijgen heel veel indrukken.’ Naast eigen ouders die vertellen over hun werk, komen er ook mensen van buitenaf. Zo is er al een laborante geweest die kwam vertellen over huisstofmijt en werden zieke knuffels voorzien van verband en pleisters. Er zal met het thema beroepen tot 1 april gewerkt worden.