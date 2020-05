Bert de Groot: ‘Wij hebben alles voor elkaar en gaan op 1 juni gewoon open!’

Kappers, rijscholen en schoonheidssalons weer open; Fitnesscentrum mag nog niet

REGIO – Waar kappers Paula en Agnès van Manjeviek in Leek bijna een vreugdedansje deden na de persconferentie van 6 mei, staarde Bert de Groot van Fitnesscentrum Roden verbouwereerd naar zijn scherm. Hij vindt het onbegrijpelijk dat sportscholen nog niet open mogen en dat terwijl zij als één van de eerste branches met een uitgebreid plan kwamen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ‘Vanaf 1 juli mag een kerkkoor weer met maximaal honderd man zingen, maar wij moeten tot 1 september dicht blijven. Niet uit te leggen.’

Rijschoolhouder André van Dijken uit Een is blij. Hij mag, na zo’n 1,5 maand, weer aan de bak. ‘Er hoeft geen scherm in de auto, maar we moeten wel mondkapjes dragen’, zegt hij. ‘En na iedere rit moeten we desinfecteren. Zowel het gedeelte van de leerling, als mijn eigen gedeelte. En bij de volgende moet het dan weer opnieuw. Dat neemt nogal wat extra tijd in beslag. Daar komt bij dat ik niet langer met twee leerlingen tegelijk in de auto moet zitten. Al met al zorgt dat ervoor dat ik minder rijlessen op een dag kan geven.’

Dat hij nu weer los mag, is in ieder geval een opluchting. ‘Ik heb thuis genoeg te doen gehad, zo ben ik nog aan het verbouwen, maar de kosten lopen ondertussen gewoon door. Dus ja, ik ben heel blij dat we weer mogen.’ Er zijn een aantal leerlingen die zich aan het voorbereiden waren voor de examens. ‘Zij krijgen van mij de keuze of ze extra willen lessen. Examens worden in ieder geval pas na 20 mei afgenomen. Hoe dat gaat, is nog zeer de vraag. Veel mensen willen zo snel mogelijk afrijden, dus dat gaat lastig worden bij het CBR.’

Van Dijken noemt het in ieder geval een opluchting dat hij weer les mag geven. ‘Maar je weet niet hoe het virus zich verder ontwikkelt. Ik hoop dat we hier geen tweede golf krijgen, waardoor je op den duur alsnog tijdelijk moet stoppen.’

Fennie Koops, eigenaar van haar eigen beautysalon aan het Stobbenven te Roden, heeft de agenda alweer goed vol. ‘Ik heb het goed voor elkaar kunnen krijgen’, stelt ze. ‘De hygiëne heb ik altijd al hoog in het vaandel staan, dus zo heel veel hoef ik niet aan te passen. Om ruimte te creëren heb ik even wat spullen weggezet. Ik heb mijn praktijk nét even anders ingericht, zodat de kans op besmetting nihil is. Ik kan straks één iemand per keer helpen.’

Waar Fennie ook nog wel eens kinderfeestjes ontvangt in haar praktijk, is dat nu van de baan. ‘Nee, dat kan even niet. De laatste weken heb ik overigens niet stilgezeten. Ik heb klanten gebeld om nieuwe afspraken te maken en had nog best wel wat te doen. Bestellingen plaatsen bijvoorbeeld. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat ik weer mag beginnen. Ik sta echt te popelen, zeker weten.’

Datzelfde geldt voor Paula en Agnès van Manjeviek in Leek. ‘We zijn nu druk bezig om alles klaar te maken, zodat we straks los kunnen. We zitten voor de eerste 1,5 week al volgeboekt’, laat Paula weten. ‘We hebben alle wachtenden eerst opgebeld. En ja, de telefoon staat roodgloeiend.’ Toen het kappersduo te horen kreeg dat ze weer open mochten, was de euforie enorm. ‘We hebben nog net geen vreugdedansje gedaan’, zegt Paula. ‘We hebben meteen gekeken naar onze ruimte. Er is voldoende ruimte tussen de stoelen, waardoor we niet met een scherm hoeven te werken. Daarnaast hebben we natuurlijk desinfecterende middelen. We hebben ook mondkapjes gehaald, al was het nog een hele opgave om ze te krijgen. We mogen straks vier klanten tegelijk helpen. Waar we meestal 30 minuten per klant aanhouden, is dat nu 40 minuten per klant. We nemen extra veel tijd om alles schoon te maken.’

Opluchting bij Aliena Kraaijinga van Kapsalon Amarant. De laptop staat op tafel afgelopen donderdagochtend in de knusse salon aan de Kanaalstraat. Alien heeft haar mobiel aan het oor. 18 nieuwe berichten. De vaste lijn van de kapsalon rammelt onophoudelijk. Gelukkig is die bemand door een collega van Aliena. ‘Ongelofelijk wat hier gebeurt. De lijnen staan roodgloeiend. Mensen willen heel graag weer naar de kapper’, zegt Alien die maatregelen heeft getroffen om klanten veilig te kunnen helpen. ‘We halen er stoelen tussenuit, we werken met z’n tweeën in plaats met drie kappers. Scharen en kammen worden na iedere klant gedesinfecteerd en er liggen mondkapjes klaar voor mensen die dat willen. Om onze klanten toch optimaal van dienst te kunnen zijn hebben we onze openingstijden verruimd. We zijn maandag tot en met vrijdag open van 9:00 tot 21:00 uur en zaterdag tot 16:00.’ Dat betekent overuren voor de dames van amarant. Het maakt Aliena niets uit. ‘We hebben bijna twee maanden vakantie gehad. Ik heb er ongelofelijk veel zin in. Laat maar komen!’ Ook de schoonheidssalon van Amarant is weer open.

In het Fitnesscentrum van Bert de Groot was men afgelopen vrijdag druk bezig met het aanbrengen van bestickering. Wie zich achter de geel/zwarte lijn begeeft, houdt voldoende afstand tot de overige sporters. De Groot kon zijn oren afgelopen woensdag haast niet geloven, toen hij hoorde dat sportscholen voorlopig dicht blijven. ‘Dat was een enorme schok. En wij gaan er ook niet mee akkoord. Sterker nog: wij gaan op 1 juni gewoon open. Omdat het moet en omdat het kan. De sportscholen waren één van de eersten met een uitgebreid plan.’ Binnen laat De Groot zien hoe hij het in gedachten heeft. Stickers moeten ervoor zorgen dat men telkens afstand houdt tot elkaar. Er is bovendien ‘state of the art’-ventilatie aanwezig. Betere ventilatie dan in de horeca bijvoorbeeld. ‘Onze protocollen zijn bovendien al goed gekeurd. Kun je je voorstellen dat vanaf 1 juni de kroegen weer deels opengaan en wij niet? Ook niet eens gedeeltelijk! Wij zijn hartstikke schoon en hygiënisch. Alles is tiptop voor elkaar. We kunnen afstand bewaren. Werken met reserveringen, met beperkte groepen. Bij ons in het pand zit ook de fysiotherapeut hè. Die is hartstikke belangrijk voor mensen. Maar ook mensen met COPD en stress, die sporten gebruiken om lichamelijk en mentaal gezonder te worden, die laat je hiermee in de kou staan. Meer dan 3 miljoen mensen doen aan fitness. Wij zijn de vitaliteitssector van Nederland. En wij gaan open. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen met mij meer sportschoolhouders. Op 1 juni gaan we gewoon open.’

De Groot zoekt nog contact met wethouder Jeroen Westendorp. ‘Ik wil hem graag uitleggen en laten zien hoe wij het hier willen aanpakken. We hebben overal aan gedacht. Wat mij betreft gaan we gewoon open dus.’