Bert en Gea Venema sluiten zoon Martijn na elf weken weer in hun armen

‘We hebben veel tranen gehad’

PEIZE – Een emotioneel moment voor Bert en Gea Venema uit Peize. Na elf weken konden zij vrijdagochtend hun geestelijk handicapte zoon Martijn eindelijk weer in de armen sluiten. Door het coronavirus mochten zij hun zoon, die in zorgcentrum OlmenEs in Appelscha woont, niet zien. “Een normaal kind kun je nog iets uitleggen, Martijn snapt er niks van. Dat is hard. We hebben veel tranen gehad.”

Vrijdagochtend om half elf in Appelscha zagen ze elkaar weer. Na elf lange weken. Voor Bert en Gea Venema een geluksmomentje. Met een tas vol snoepjes, een ballon en een grote taart liepen ze de binnenplaats van het zorgcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking op. “Dat was emotioneel. We hebben heel erg ons best gedaan, maar hebben het niet droog weten te houden”, vertelt Bert terwijl hij samen met zijn vrouw in de auto op de terugweg naar Peize is. “Martijn kan niet tegen tranen. Dat maakt het ook zo moeilijk. Je moet je zo sterk maken. Als wij huilen terwijl we aan het skypen zijn, loopt hij weg. Weet niet hoe hij daar mee om moet gaan. Normaal gesproken zien we elkaar iedere 14 dagen, dan halen we hem op voor een weekend thuis. Toen we hem op 15 maart wegbrachten, hadden we niet voor mogelijk gehouden dat we hem zolang niet weer zouden zien. Martijn had een grote glimlach op zijn gezicht. Hij was zichtbaar blij. Zo mooi om te zien. Een normaal kind kun je nog iets uitleggen. Martijn niet. Hij is 29, maar heeft het vermogen van een 2/3 jarige. Hij snapt er niks van. Dat maakt het ook zo lastig. Toen we weggingen zei hij ‘auto auto’, hij wilde mee. Dat dat nog niet mag, begrijpt hij niet. Dat doet pijn. Hij weet niet eens wat corona is”, zegt Bert wiens vader in een verzorgingshuis zit. “Ook niet gemakkelijk, maar je kunt in ieder geval met een scherm ertussen nog met elkaar communiceren.” Dat het zorgcentrum in Appelscha de deuren potdicht hield, begrijpen Bert en Gea wel. “Ze kunnen geen enkel risico nemen. Als daar corona uitbreekt heb je een groot probleem. Deze kinderen kun je niet in quarantaine zetten”, zeggen de Venema’s die zich alweer verheugen op komende vrijdag. “Vrijdag om half acht mogen we hem nog een keer bezoeken! Zó fijn!”