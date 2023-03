Bert Solo treedt op in Nietap dankzij ‘het leuke dingen potje’

NIETAP – Het was afgelopen week in Trefpunt WiN bij café Dussel goed toeven. Een dikke 30 bezoekers genoten met volle teugen van een fantastisch optreden van de regionaal – steeds meer en meer- bekender wordende zanger Bert Solo. En het mag gezegd worden, Bert Solo zong de sterren van de hemel en alle gasten genoten. Hij bracht liedjes uit de jaren 60 en 70. The Cats, Meisjes met rooie haren en Jantje Smit stonden op zijn playlist. Een bezoeker pikte een traantje weg toen Bert Solo het lied ‘Avond’ van Boudewijn de Groot inzette. Het Trefpunt van Welzijn in Noordenveld is elke dinsdag van 10.30 tot iets na de klok van enen bij Café Dussel. Wekelijks wordt er door ouderen een kop koffiegedronken en spelletjes gespeeld. Tussen de middag is er een lunch. ‘Er is een vaste deelnemersgroep,’ zegt buurtwerker Koen Hulshof van WiN. ‘Meteen vanaf dag één was deze activiteit een succes. Er is een vrije gift en daar organiseren we eens in de paar weken een iets grotere activiteit van. Je kunt dus wel zeggen dat Bert Solo optreedt in Nietap dankzij ons ‘leuke dingen potje’. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.’