Bert Visscher brengt ode aan zijn vader in Theater Winsinghhof

RODEN – Na Youp van t Hek stond ook cabaretier Bert Visscher op de planken van Theater de Winsinghhof in Roden. In twee uitverkochte voorstellingen bracht Visscher zaterdagmiddag en –avond een ode aan zijn vader Kees Visscher. Kees was van 1987 tot en met 1991 op Radio Noord te horen met de serie ‘Zo dag en deur’, korte verhaaltjes over alledaagse gebeurtenissen van gewone mensen. Mateloos populair was het programma. Bert wilde al langer iets doen met de verhalen van zijn vader die in zijn tijd zalen moeiteloos plat kreeg met zijn verhalen. Nu, 15 jaar na zijn dood, draagt hij een aantal van die hilarische verhalen, in onvervalst Gronings dialect voor in Groningse (en een randje Drentse) theaters. Dat veel Drenten ook prima Gronings verstaan bleek wel uit de vele lachsalvo’s in de zaal. Pianist Reinout Douma begeleidde de komiek op piano bij een aantal liedjes. Bert Visscher vond het leuk om in Roden te staan, liet hij weten. ‘Dit is een project wat ik altijd had willen doen en daar heb ik nu tijd voor. Straks moet ik weer de grote theaters in met mijn solovoorstelling. Het is zo leuk om ook eens in een klein theater te staan. Ik was hier nog nooit geweest. Echt een superleuk, gezellig theater.’ De soloshow waarmee Visscher in januari de theaters intrekt is bijna al volledig uitverkocht. ‘En ik moet de eerste zin nog moet verzinnen. Daar lig ik soms wel even wakker van, haha.’ Peizer fotograaf Alfred Oosterman portretteerde Bert Visscher voor een foto op de wall of fame in de foyer van het theater.