Besluit camping Panda Rosa uitgesteld: ‘nieuwe ontwikkelingen’

NOORDENVELD – Vanavond zou de gemeenteraad zich buigen over de transformatie van camping Panda Rosa in Steenbergen. Het college van B&W heeft echter besloten de besluitvorming hierover van de agenda van de raadsvergadering van 18 mei te halen. Nieuwe ontwikkelingen rond de verkoop van de camping maken dat het college het niet verstandig vindt een besluit te nemen over het oorspronkelijke voorstel.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van vorige week woensdag werd duidelijk dat er zich een potentiele koper had gemeld. Omdat de brief nog niet geanonimiseerd werd, kon de raad er geen verdere mededelingen over doen.