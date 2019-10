Beste seizoen ooit voor Dames WV de Kannibaal

PEIZE – De dames van WV de Kannibaal uit Peize hebben afgelopen wielerseizoen hun beste seizoen ooit gedraaid. Er werden maar liefst zeventien overwinningen behaald. In totaal werden zelfs 35 podiumplaatsen behaald. De belangrijkste overwinningen waren voor Mareille Meijering met het winnen van wielerweekend Roden in juni en Sanne Bouwmeester met het winnen van het finale weekend van de clubcompetitie in Enkhuizen. Na meerdere jaren al op het podium te zijn geëindigd in de nationale clubcompetitie werd dit jaar deze competitie gewonnen. Naast het ploegenklassement won Mareille Meijering bovendien het eindklassement van deze competitie. Deze mooie prestaties geven weer wat voor kwalitatieve groei de dames de afgelopen jaren hebben meegemaakt.

Foto’s: Dieuwke Kalsbeek.