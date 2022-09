Bestuur Joodse Schooltje: donaties uit het hele land, hartverwarmend

‘We kunnen weer naar de toekomst kijken en verder gaan met de plannen die er lagen’

LEEK – De doneeractie die het door internetcriminelen getroffen Joodse Schooltje op touw heeft gezet, is een groot succes geworden. Mensen vanuit het hele land maakten bedragen over om het schooltje van de ondergang te redden. De 13.000 euro die van de bankrekening geroofd was, is ruimschoots terug, laat het bestuur weten. Dat betekent dat de plannen die er lagen –een nieuw interieur en investeren in veiligheid- toch door kunnen gaan.

De reacties die het Joods Schooltje in Leek kreeg na de hondsbrutale actie van internetcriminelen zijn hartverwarmend, zegt secretaris Fenna van der Zwaag. Zelfs uit Israël is er gedoneerd. De laffe daad zorgde voor een hoop media-aandacht en bezorgde landelijke bekendheid voor het gebouw dat het Joods cultureel erfgoed van Leek herbergt. Ook vanuit de gemeente bleef het niet stil. Burgemeester Ard van der Tuuk belde ons regelmatig hoe het ervoor stond en waar hij iets kon betekenen. Het Joodse Schooltje brengt de geschiedenis van Leek en het Westerkwartier naar voren en is daarom van grote waarde voor de gemeente, ook eigenaar van het pand. Het gebouw is niet geïsoleerd en daarmee niet duurzaam. De gemeente gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om het gebouw te verduurzamen is ons toegezegd. De actie van de criminelen heeft ervoor gezorgd dat alle ogen zijn gericht op het Joodse Schooltje. Het heeft ons naast het geld ook mooie contacten opgeleverd. Daar zijn we erg dankbaar voor. Naast het doneren werden andere acties spontaan

opgepakt, waaronder een flessenactie van beide Jumbo-vestigingen in Leek. We kunnen weer naar de toekomst kijken en verder gaan met de plannen die er lagen.’