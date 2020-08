Bestuur Ondernemers Vereniging Zevenhuizen compleet

ZENHUIZEN – Al enkele jaren kan de Ondernemersvereniging Zevenhuizen (OVZ) trots zijn op een groeiend aantal leden. Ruim zestig nu in getal. De positieve trend die is ingezet krijgt vervolg met het aantreden van het nieuwe bestuurslid Ronald Dees. Ronald volgt Niels van Maaren op, die na drie jaar het bestuur verlaat. Wel blijft de OVZ op zoek naar meer (agrarische) leden. Hiervan ziet ze graag een afvaardiging in het bestuur zodat ook de agrarische stem in ons landelijke regio goed gehoord wordt.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij Gea Nikolaas op info@ovzevenhuizen.nl (email) of via de website www.ovzevenhuizen.nl. Foto: v.l.n.r. Gea Nikolaas (secretaris), Ronald Dees, Anne Lootsma, Abel Kalfsbeek (voorzitter) en Henk Vos.