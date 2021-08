Beweegdorp Norg organiseert ‘Frisse start na corona’

NORG – Beweegdorp Norg en alle sportaanbieders hebben de handen ineen geslagen. Onder de noemer ‘Frisse Start na Corona’ begint de club dit jaar het nieuwe sport– en beweegseizoen met een gezamenlijke open dag. En die wordt gehouden op zaterdag 28 augustus. ‘We steken om te beginnen de handen uit de mouwen’, vertelt Afien Baving, projectleider van Beweegdorp Norg

Zaterdagochtend staat in het teken van klussen, schoonmaken en opruimen. ‘De Norger Tennisvereniging, v.v. GOMOS, het Molenduinbad, Bewegingscentrum Norg en Survival Norg kunnen wel wat extra handjes gebruiken. Iedereen die het leuk lijkt om een handje mee te helpen kan zich aanmelden’, zegt Afien. ‘Alle clubs hebben een lijst van klussen gemaakt en wij matchen de klussers met de club’.

Zit je sportcarrière – om wat voor reden dan ook – in het slop? Dan is de open dag van Beweegdorp Norg dé uitgelezen kans om sportactiviteiten weer op te pakken. ‘We verzamelen om 13:30 uur bij de Brinkhof, voor een ’rondje langs de velden’, waarbij je kennis maakt met alles wat Norg op sportgebied te beiden heeft. In de sporthal presenteren gymnastiekvereniging K&V, judovereniging Yuseigachi en Badmintonclub Norg zich. Daarna wandelen we naar het sportpark aan de Eenerstraat, waar je kennis kunt maken met de Norger Tennis Vereniging, Survival Norg, Bewegingscentrum Norg en het Molenduinbad. We sluiten af op het voetbalveld, waar niet alleen v.v. GOMOS present is, maar ook de Loogroep Norg. Iedereen die aanhaakt ontvangt van ons een goodiebag met informatie en een leuke attentie namens de sportaanbieders. Wil je liever alleen op pad, dan kan dat natuurlijk ook. Tussen 13:30 en 14:30 uur ben je welkom in de sporthal, tussen 14:00 uur en 15:30 uur aan de Eenerstraat en van 15:00 tot 16:00 uur op het voetbalveld’.

Speciaal voor de jeugd staat er een alternatief sporttoernooitje op het programma, van 13:00 tot 16:00 uur op de velden van voetbalvereniging GOMOS. ‘Onder leiding van onze sportinstructeurs Irma Varwijk, Jannes Siegers en Jos Hindriks worden er drie verschillende activiteiten gedaan; een Maria Kart circuit, midgetgolf en knotshockey. We delen alle deelnemers in op leeftijd – groep 1 tot en met 4, groep 5 tot en met 8 en voortgezet onderwijs – en we zorgen ervoor dat alle onderdelen worden aangepast op de leeftijdsgroepen, zodat er voor iedereen voldoende uitdaging is.

Jeugdleden van sportclubs worden hiervoor via hun club uitgenodigd, maar iedereen is welkom, dus ook als je bijvoorbeeld net in Norg bent komen wonen, of als je normaal gesproken in een andere plaats aan sport doet’.

Aanmelden

‘Wij organiseren onze Frisse Start graag coronaproof. En hoewel we normaal gesproken van de zoete inval zijn, vinden we het nu toch erg belangrijk dat iedereen zich van te voren aanmeldt. Zo zorgen we ervoor dat het op bepaalde plekken op bepaalde tijden niet te druk wordt en het helpt ons om bron- en contactonderzoek te doen, mocht dat nodig zijn’. Aanmelden kan bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Ook is zij aanspreekpunt voor iedereen die iets te vragen of op te merken heeft. Afien hoopt op een hoop aanmeldingen voor zaterdag 28 augustus én op een frisse start van het sportseizoen.

Tot slot wil Afien kwijt dat het event alleen mogelijk is dankzij sponsoren. De provincie Drenthe heeft een bijdrage geleverd en de gemeente Noordenveld heeft dat bedrag verdubbeld. Ook de Businessclub Norg en de Boeren Businessclub Norg kregen lucht van het initiatief en werken graag mee om het tot een succes te maken.

‘Dankzij alle subsidies, waarmee we ontzettend blij zijn, kunnen we niet alleen een open dag en een sporttoernooi voor de jeugd organiseren, maar ook alle clubs een financiële opsteker geven, zodat ze hun accommodatie kunnen opknappen, nieuwe materialen kunnen aanschaffen en ook echt weer helemaal fris en gemotiveerd aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen’, aldus Afien.