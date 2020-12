Beweegpark Peize brengt dorp nóg meer in beweging

PEIZE – Aanstaande vrijdag opent het Beweegpark in Peize. Hiermee komt een langgekoesterde wens van het dorp uit. David Zwietink is eigenaar van Sports2Play, het Roner bedrijf verantwoordelijk voor de aanleg van het park. Afgelopen vrijdag legde hij de laatste hand aan het beweegpark. Nog voor de opening, spreekt hij van een ‘uniek concept’.

De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan het nieuw te realiseren Beweegpark in Peize. Het park moet straks het hele jaar door te gebruiken zijn, voor eenieder die zin heeft om te bewegen. En, passend bij deze tijd, is het park coronaproof. ‘Individueel sporten én in de buitenlucht: dat wordt steeds populairder’, weet Zwietink.

‘Een tijdje terug zijn wij als bedrijf in gesprek geraakt met Peize in Beweging’, vervolgt hij. ‘In een vroeg stadium zijn we gaan kijken naar alle behoeften en wensen rondom het Beweegpark. Uiteindelijk moet hier natuurlijk het hele sportpark worden aangepakt. Men is druk bezig met een zogeheten cluster. Dit Beweegpark past uitstekend binnen zo’n cluster. Wij hebben meegedacht met Peize in Beweging en hebben ze ondersteund in het aanvragen van subsidies. Een maand of drie kregen wij de opdracht en konden we aan de slag.’

Op het moment van spreken was Zwietink met zijn collega’s bezig met de afronding van het project. ‘We werken nu de ondergrond af en dan zijn we klaar. Alle toestellen zijn van roestvrijstaal. Volledig hufterproef.’

Volgens Zwietink is de kracht van samenwerking mooi te zien binnen het project. ‘Het is allemaal begonnen met een burgerinitiatief, wat vrij breed werd gedragen onder de Peizer bevolking. Vandaar uit zijn er steeds meer partijen benaderd. Uiteindelijk leverde dat een goed idee op. Een Beweegpark waar cardio en krachttraining kan worden gecombineerd. Een park met eindeloze mogelijkheden.’

De komende twee jaar zal, onder auspiciën van Peize in Beweging, actief worden ingezet op allerlei activiteiten rondom het Beweegpark. ‘De bedoeling is dat we actief bezig gaan met het park’, zegt Zwietink. ‘We gaan laten zien wat je hier allemaal kunt. Daarin hebben we nauw contact met de vele stakeholders, waaronder scholen, sportverenigingen maar ook fysiotherapeuten. Wanneer het weer mogelijk is, zal er een stakeholdersmeeting komen. Dan gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en brengen we mensen in contact. Dat gaat erg leuk worden!’

Verder wordt er een zogeheten Move2Health concept opgezet, waarbij mensen op een bijzondere manier worden geïnspireerd in hun opdracht naar een gezond lichaam. ‘Het is één van de vele mogelijkheden’, zegt Zwietink. ‘We gaan alles uitleggen en zullen laten zien dat het Beweegpark een absolute toevoeging is voor Peize.’

De eerste opening zal aanstaande vrijdag in relatief kleine kring plaatsvinden. Daarbij zal ook ‘Wethouder Sport’ Jeroen Westendorp aanwezig zijn. ‘Het is de bedoeling dat in het voorjaar, als het virus dan hopelijk goed onder controle is, er een feestelijke opening zal plaatsvinden met alle belanghebbenden’, zegt Zwietink. ‘Maar dat is nu natuurlijk nog afwachten. In ieder geval is het park straks geopend en kan men op eigen houtje sporten. Wekelijks zal er ook uitleg worden gegeven over de mogelijkheden, waarna iedereen coronaproof aan de gang kan. Sporten wanneer je wilt: dat is toch prachtig?’

Wat: opening Beweegpark Peize

Wanneer: vrijdag 11 december

Hoe laat: 13:00 uur

Info: www.peizeinbeweging.nl