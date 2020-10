Aandacht voor een gezonde leefstijl moet er blijven, ondanks coronacrisis





MARUM/LEEK – De combinatie voeding en bewegen is ontzettend belangrijk. Eet gezond, eet gevarieerd en beweeg ten minste dertig minuten per dag. Voor veel inwoners uit het Streekgebied is dat wel bekend. Echter zijn er ontzettend veel manieren om te bewegen, waarbij de buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans kunnen helpen. Erik Schuur (Zuidhorn), Vincent Pranger (Grootegast), Melanie Mijnheer (Marum) en Marleen Berg (Leek) zijn dagelijks op pad om alle doelgroepen, van 0-100 jaar, te ondersteunen op het gebied van beweging. “Wij stimuleren bewegen voor alle leeftijdsgroepen”, vertelt Vincent. “Dit doen we met name vraaggericht. Waar de behoefte is, proberen we samen op zoek te gaan”.



De buurtsportcoaches vallen onder Sociaal Werk De Schans. Een welzijnsorganisatie die basisondersteuning biedt bij alles wat te maken heeft met zorg en leefstijl. De buurtsportcoaches bedienen alle inwoners van de gemeente Westerkwartier, zowel kwetsbare groepen, vluchtelingen, kinderen en volwassenen. Iedereen komt aan bod. “Een gezonde leefstijl is namelijk ontzettend belangrijk”, vertelt Vincent. “Bewegen draagt bij aan een positieve gezondheid. Als je een actieve levensstijl hebt, bevordert het eveneens je sociale contacten. Het zorgt voor een hoger welbevinden en heeft veel gezonde voordelen. Zo houd je onder andere je weerstand op peil”. Erik vult aan: “Elke activiteit geeft een boost aan het immuunsysteem, wat ervoor zorgt dat je minder kans hebt om ziek te worden. Tevens worden je longen krachtiger, hoe meer je beweegt”.



Een gezonde leefstijl gaat altijd samen met voeding. Ook daarvoor bieden de buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans ondersteuning. “Bij dit onderdeel hebben we vooral een signalerende houding”, vertelt Marleen. “Als mensen willen sporten, en tevens hun voeding willen aanpassen, kijken we naar het totaal plaatje. Zo wijzen we men vaak op de Schijf van Vijf. Als er specifieke voedingsvragen zijn, verwijzen we de betreffende persoon altijd door naar een diëtist”. Verder zijn de buurtsportcoaches betrokken bij verschillende voedingsprojecten die in de gemeente Westerkwartier actief zijn. Zo ondersteunen ze onder andere het project ‘Samen Koken in Westerkwartier’ en zijn ze betrokken bij het Lokaal Voedselakkoord. Op deze manier proberen de buurtsportcoaches gezond leven te promoten.



Door het coronavirus dat begin maart ook zijn intrede deed in de gemeente Westerkwartier, zijn de werkzaamheden van de buurtsportcoaches ietwat veranderd. Daar waar de buurtsportcoaches normaal gesproken inwoners actief bij elkaar brengen, was dat nu niet mogelijk. “Vanaf dag één hebben we eigenlijk direct veel online gedaan”, vertelt Marleen. “Op deze manier kon men toch individueel, binnen of buiten, op zijn eigen manier bewegen. Zo hebben we bijvoorbeeld filmpjes gemaakt, waarin we oefeningen deden die mensen konden doen. Daar is heel veel gebruik van gemaakt”. Tijdens de coronacrisis, waar we nu nog steeds middenin zitten, keken de buurtsportcoaches vooral naar de dingen die wél konden in plaats van de dingen die niet mogelijk waren. “Zo hebben we een online buitenspeeldag georganiseerd en hadden we op de website een digitaal overzicht geplaatst van de activiteiten die wel plaatsvonden”.

In juni werden de coronamaatregelen weer wat versoepeld en konden sportverenigingen ook hun deuren weer openen. Sindsdien begonnen ook de werkzaamheden van de buurtsportcoaches weer wat meer vorm te krijgen. “Mensen die niet lid zijn van een sportvereniging, mochten op dat moment ook sporten bij een vereniging”, vertelt Melanie. “Zij konden zich bij ons melden en wij gingen dan op zoek naar een geschikte club. De meeste verenigingen uit de gemeente stonden hier gelukkig voor open”. Omdat tijdens de coronacrisis streng werd geadviseerd om binnen te blijven en groepen niet op te zoeken, denken veel mensen dat er ook minder is bewogen. De buurtsportcoaches denken daar echter anders over. “Ik denk dat ze vooral andere sporten hebben uitgeprobeerd, en dan vooral individueel”, vertelt Erik. “Mensen die altijd al sporten, hebben op den duur namelijk behoefte om te bewegen. Zo was het wel mogelijk om hard te lopen of bijvoorbeeld te fietsen. Volgens mij is dat wel volop gedaan”.



Tijdens de coronacrisis gingen ook de voorbereidingen voor het Lokaal Sportakkoord gewoon door, die afgelopen maand officieel is ondertekend. Met de samenwerkende partijen is achter de schermen van alles gebeurd. Vincent: “Met de verschillende sportverenigingen zijn we op verschillende ideeën gekomen. In veel dorpen hebben we nu connecties en weten we wat er, op het gebied van bewegen, speelt op wijkniveau. We hebben inzicht in welke behoeftes er zijn en daar proberen we uiteraard op in te spelen. Op deze manier werken we eraan om de sportinfrastructuur in de gehele gemeente Westerkwartier te verbeteren”.



De buurtsportcoaches genieten ontzettend van de diversiteit in hun werkzaamheden. Daarom vinden ze het extra jammer dat alles nu zo anders is. “We hopen uiteraard dat alles snel weer kan”, zegt Melanie. “Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het mentale welbevinden van mensen. Daar moet snel weer verandering in komen”.



Sociaal Werk De Schans organiseert regelmatig, in samenwerking met andere verenigingen en organisaties, vele activiteiten, voorlichtingen, workshops en trainingen. Tijdens de coronacrisis zijn deze activiteiten iets anders vormgegeven. Informatie hierover is te vinden op www.sociaalwerkdeschans.nl of via de Facebookpagina: Sociaal Werk De Schans. Voor vragen of ideeën op het gebied van sport kan men contact opnemen via buurtsportcoaches@sociaalwerkdeschans.nl of telefonisch via 0594-745620.