Bewondering, verbazing en lovende reacties tijdens opening Folly Art

NORG – De opening was groots. Met een grote G zelfs. En de reacties waren lovend. Bezoekers van de opening van Folly Art Norg waren laaiend enthousiast na de zo’n zeven kilometer lange wandeling waarbij ze werden getrakteerd op liefst zestien schitterende folly’s, bouwwerken gemaakt door professionele kunstenaars, amateurs, vormgevers en architecten. Aan burgemeester Klaas Smid de eer om de opening te verrichten. De nog niet eerder was de kwaliteit van de folley’s zó hoog, vertelt initiator en bedenker van het kunstproject Ina Reynders.

Toen Folly Art vorig jaar door het welbekende heersende virus niet door kon gaan was de teleurstelling groot. Honderdnegen kunstenaars hadden zich aangemeld voor het prestigieuze kunstproject in de openlucht. Ina Reynders die het project samen organiseert met man Rob en dochter Saskia heeft iedereen benaderd of ze dit jaar alsnog mee wilde doen. ‘Dat bleek gelukkig het geval. Iedereen was enthousiast. Ze hebben een jaar stil gezeten’, begint Ina Reynders die zich vlot daar na moest buigen over alle inzendingen. Een immense klus, gezien het hoge niveau van de kunstwerken. ‘Dat doe ik samen met Rob en Saskia. Ieder van ons maakt afzonderlijk van elkaar een selectie. Daar zijn er uiteindelijk 19 van overgebleven. En daarvan moeten er nog eens drie afvallen. Dan gaan we met z’n drieën bij elkaar zitten: wordt het een go of een no go? Een pittige discussie.’ Uiteindelijk heeft de selectie geresulteerd in 16 schitterende bouwwerken. De kracht van Folly Art is de combinatie van kunst en natuur, weet Reijnders. ‘Kunst en het decor van het Drentse landschap, dat is wat we willen laten zien. Een prachtige wandeling door de natuur van Norg waar je om de vijfhonderd meter een kunstwerk als cadeautje krijgt. Hoe mooi is dat?’ Het kunstevent in Noord-Drenthe trekt bezoekers uit heel Nederland en zélfs uit België, weet Reynders te vertellen. Folly Art is nog de hele maand te bezoeken. Een routekaart kost tien euro en je krijgt er helemaal voor niets een mooi boekje bij. Dit jaar wordt er ook een publieksprijs uitgeloofd voor de drie mooiste folly’s. Meer informatie is te vinden op follyartnorg.nl.