Bewoner crisisopvang knapt fietsen op met hulp van Rotaryclub

TOLBERT – Bewoners van de crisisopvang van Stichting Zienn in Tolbert hebben een aantal leen-fietsen tot hun beschikking om boodschappen te doen, naar school of werk te gaan of om gewoon een lekker eindje te fietsen. Deze fietsen worden intensief gebruikt en moeten dus ook regelmatig opgeknapt worden. Al een paar jaar wordt de crisisopvang daarbij geholpen door de Bicycle Store in Leek en Rotaryclub Roden-Leek. Voorzitter Thea van de Rotaryclub Roden-Leek overhandigde de onderdelen en fietszitjes aan Sandy en Chris van Stichting Zienn.

Voorgaande jaren repareerden bewoners van de crisisopvang samen met Rotary leden de fietsen in de werkplaats van fietsenmaker Minne Huizinga. Nu dat door corona niet mogelijk is, heeft de Rotary onderdelen geschonken en zal een handige bewoner de fietsen in de werkplaats van de crisisopvang op gaan knappen. Ook kan hij een fiets voorzien van kinderzitjes en een windscherm zodat kleine kinderen weer veilig vervoerd kunnen worden.

Wie nog een fiets heeft staan en deze niet meer gebruikt, kan de crisisopvang er blij mee maken. Vooral kinderfietsen zijn heel erg welkom! Een fiets geven? Neem dan contact op met Rotary lid Rieneke via 06-55382811.