Bewoner Heidehoek Zevenhuizen: ‘hier wordt veel te hard gereden’

‘Nu is het een kat, straks misschien een kind’

ZEVENHUIZEN – De familie Sluiter is er helemaal klaar mee. Er wordt structureel veel te hard gejakkerd op de Heidehoek en de Flinten in Zevenhuizen. Onlangs koste het hun kat het leven, maar het wachten is op erger, zo meent de heer Sluiter. Vrijdag 10 maart had de vrouw des huizes de kat even naar buiten gedaan. Een kwartier later lag de rode kater voor de voordeur. Dood. Aangereden door een auto. Sluiter heeft er geen goed woord voor over. ‘Degene die hem heeft aangereden weet dat hij van ons is. Ze hebben hem voor de deur neergelegd. En het kan gebeuren, dat snappen wij ook wel. Maar zeg het dan gewoon, denk ik dan.’ Sluiter trekt aan de bel omdat het schering en inslag is met notoire hardrijders in zijn woonwijk. Hier staat een grote school waar kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar toe gaan. Ook in het speeltuintje hier op de hoek spelen vaak kinderen. Ik sta soms doodsangsten uit. Het is een levensgevaarlijke situatie. Ons buurmeisje wordt 3, je moet er toch niet aan denken dat dat misgaat. Je mag hier 30, maar vaak rijden mensen 50 of nog harder. Er moet iets gebeuren om de snelheid uit de weg te halen.’