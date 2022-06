Bewoners crisisopvang werken aan eigen tentoonstelling op Museum Nienoord

LEEK – Vrijdagmiddag bezochten zo’n 65 bewoners van de crisisnoodopvang in de Topsporthal in Leek Museum Nienoord. Niet om een expositie te bewonderen, maar om zelf aan de slag te gaan met penselen en verf. Op uitnodiging van museumdirecteur Geert Pruiksma. Die vond dat de vluchtelingen wel een beetje afleiding konden gebruiken. Pruiksma bedacht een ‘reizende tentoonstelling’. De vluchtelingen maakten portretten, aangezichten van de borg en stillevens onder begeleiding van Jeffrey Linker en Jan Pekelder. De kunstwerken werden om 16 uur opgehangen als in een heuse tentoonstelling. Streetdancer en spreker Benna Mensah, zelf zoon van vluchtelingen uit Angola, opende de tentoonstelling met een dansvoorstelling. Om 17 uur eindigde de tentoonstelling alweer want: de makers mogen hun kleurrijke kunstwerken mee naar huis terugnemen. Om de noodopvang mee op te fleuren. Een reizende tentoonstelling dus, zoals de makers zelf!