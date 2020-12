Bewoners De Noorderkroon genieten van luxe high tea

RODEN – Een en al gezelligheid op woonzorgcentrum De Noorderkroon in Roden. Omdat het dit jaar door corona allemaal een beetje anders loopt dan andere jaren, wordt er een extra tandje bijgezet om de bewoners een fijne tijd te bezorgen, zegt Angela Buurke van de activiteitencommissie. Zo werden bewoners dinsdag uitgenodigd voor een luxe high tea compleet met scones, fruit en zelfgemaakt brood in de vorm van kerstbomen en rendieren. Daarna konden ze op de kiek voor de arrenslee. Dat viel zo in de smaak, dat er deze week nog eens een high tea wordt georganiseerd om alle bewoners die zich hebben opgegeven te kunnen laten genieten van de gezellige middag. ‘Echt kerst vieren met familie zit er niet in. Bewoners mogen maximaal twee mensen op bezoek hebben in hun kamer. Hartstikke sneu natuurlijk. Daarom doen we graag iets extra’s voor ze.’