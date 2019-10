Bewoners Noorderkroon genieten van creatieve recepten

RODEN – De koks van Woonzorgcentrum de Noorderkoorn hebben zich gebogen over de ingezonden recepten van de receptenwedstrijd ‘Geef me de (schijf van) Vijf!’. Van alle inzendingen werden vier recepten gekozen, welke speciaal voor de bewoners van de Noorderkroon werden klaargemaakt. Het winnende recept komt binnenkort in het kinderkookboekje van Kidsmenu 2.0 van de Provincie Drenthe te staan.

De bewoners genoten zichtbaar van de heerlijke gerechten en ook de kinderen hadden een uiterst plezierige middag. Gezond en lekker eten: het tovert een glimlach op je gezicht!