Bewoners RAS-dorpen leven zich uit tijdens gezellige Struuntocht

RODERESCH – Afgelopen zaterdag was het een gezellige bedoening in Roderesch, Alteveer en Steenbergen. Inwoners van de zogeheten RAS-dorpen namen deel aan een Struuntocht door de eigen omgeving. Zowel individueel als in groepjes kon er ‘gestruund’ worden, waarbij er diverse opdrachten opgelost moesten worden. Starten kon vanuit de eigen woonkamer en na tijd vond er een prijsuitreiking bij ’t RAShuys te Roderesch plaats. Daar luisterde men keurig op afstand naar de uitreiking, die gepaard ging met veel gezelligheid. Een geslaagde activiteit waar de vele deelnemers maar al te graag aan meededen. Per fiets, auto of wandelend ontdekten de inwoners van de RAS-dorpen dingen over hun omgeving die ze nog niet eerder hadden gehoord. En alleen al daarom, mag de Struuntocht een groot succes heten.