Bewoners Sinneheim blij met Vrijstatig Volkje

HAULERWIJK – Zowel bewoners als het zorgpersoneel in verpleeghuis Sinneheim te Haulerwijk, werden afgelopen week verrast door leden van het Vrijstatig Volkje. Met muziek en dans deden zij de huidige perikelen even vergeten en staken ze zo een hart onder de riem van bewoners en personeel. Het Vrijstatig Volkje bestaat uit middeleeuwse en sprookjesachtige figuren die van muziek maken en vrolijk spel houden. Ze trekken rond, op zoek naar plekken waar ze de sfeer kunnen verhogen en mensen kunnen vermaken. En eerlijk is eerlijk: sfeerverhogend werkte het zeker!