Bewoners Westeinde en Spoorstede klaar met vandalen

Bloempotten naar beneden gesmeten, spiegels besmeurd

RODEN – Afgelopen dinsdag was het weer raak in de appartementencomplexen Westeinde en Spoorstede aan de Heerestraat in Roden. Vandalen hebben van een hoog gelegen appartement een betonnen tuinkabouter naar beneden gesodemieterd. Het beeld kwam terecht op een lichtkoepel die volledig doormidden scheurde. De spiegel in de lift is besmeurd met kots. Het is het zoveelste incident in korte tijd. Bewoners zijn angstig. Wanneer ze de jeugd hier op aanspreken krijgen ze dreigementen naar hun hoofd geslingerd.

Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van appartementencomplex Spoorstede Rob van Schaank gaat er werk van maken. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. De schrik zit er flink in bij bewoners van beide wooncomplexen. Jongeren tussen de 14 en 17 jaar verschaffen zich toegang via de noodtrappen of via de buitentrap van het pand van de voormalige Blokker aan de Wilhelminastraat. Ze lopen over daktuinen en terrassen, halen spullen weg, gooien vuurwerk en plantenbakken van het dak en dinsdag was het een tuinkabouter van beton die naar beneden gesmeten is. Het gevaarte kwam terecht op een lichtkoepel. Pal onder die koepel die helemaal gescheurd is, zit een deur. ‘Je moet er niet aan denken wat er gebeurd had kunnen zijn’, zegt Van Schaank.

De eigenaar van de tuinkabouter, een mevrouw op de derde verdieping, heeft de jongens dinsdag tussen vijf en half zes gezien en aangesproken. Ze hadden kort daarvoor vuurwerk afgestoken op de galerij. Niet veel later was ze zelf de klos. Behalve haar tuinkabouter is ze ook een hangende bloempot kwijt. Van Schaank weet dat er ook dreigementen geuit worden. Zo zou iemand te horen hebben gekregen ‘ik steek je als je aangifte doet’. Een signalement van de jongens is lastig omdat ze capuchontruien dragen. ‘De politie moet ingrijpen. Er moet snel iets gebeuren. Het moet onmogelijk gemaakt worden om de noodtrappen van buitenaf te betreden. We zullen hierover ook contact opnemen met de Woonborg, eigenaar van het Westeinde-complex. Voor de Spoorstede ligt dat anders, dat zijn koopappartementen. We hopen dat de politie in actie komt.’