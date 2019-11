Bewonersbelangen Veenhuizen zoekt denkers en doeners

VEENHUIZEN – ‘Er is de komende jaren veel werk te verzetten in het dorp, dus wat extra menskracht in het bestuur kan onze belangenvereniging op dit moment goed gebruiken. Denkers en doeners, dat is waar we naar op zoek zijn.’ Dit zegt Paul van Urk Dam (foto) als huidige voorzitter van de SBV, wat staat voor Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen.

Er zijn nu nog 3 leden actief. Volgens Paul van Urk Dam echt te weinig om het werk dat wacht te doen. ‘Natuurlijk zitten we ook niet bij de pakken neer. We zitten in het Bewonersoverleg waar de gemeente ons bijpraat over de ontwikkelingen, we zitten in Veenhuizen Boeit, hebben een goede facebookpagina die prima wordt bezocht en hebben zo nog een aantal andere lijntjes naar organisaties en verenigingen in het dorp. Zeg maar ‘de lopende zaken’ worden onderhouden, maar meer doen lukt niet, dus vandaar de oproep, doe mee en kom onze belangenvereniging versterken.’

Veenhuizen doet mee om op de werelderfgoedlijst van UNESCO te komen. Iets wat heel waarschijnlijk tot meer toeristen richting het dorp zal leiden. ‘Maar dit dorp moet geen tweede Orvelte worden en het moet ook geen dood dorp worden. Het gaat erom om een goede balans zoeken tussen rust, groen en ik zou zeggen bedaard. Inwoners zouden daar via de belangenvereniging een rol in kunnen spelen.’

Met de gemeente is een prima contact. De samenwerking loopt met betrokken ambtenaren en op het gemeentehuis met burgemeester Klaas Smid goed. Gebiedsverbinder Gert van Rossum beaamt de goede contacten. ‘Bewonersorganisaties zijn voor ons erg belangrijk. Zij kunnen snel signalen oppakken, waar wij dan iets mee kunnen doen. Onze gemeente telt 24 dorps- en wijkorganisaties en ik snap de belangenvereniging Veenhuizen dat je dat niet met 3 mensen kunt doen. De Gebiedsverbinder is een schakel tussen dorp en gemeente en de belangenorganisaties maken daar stevig onderdeel vanuit. Voor Veenhuizen hoop ik dat er zich een aantal mensen opgeven om mee te denken over de belangen van het dorp,’ zegt Gert van Rossum.

Gemiste kansen zijn er ook,’ laat Paul van Urk Dam weten. ‘We hadden maar wat graag meegedacht over de verhuizing van de nieuwe basisschool en dan niet alleen over de school, maar vooral ook over de inrichting van de Kerklaan, want daar staan nu zowat alle gebouwen leeg. Je hebt het dan wel over de entree van ons dorp, met straks een hele mooie school en een verpaupert aangezicht aan de andere kant van de straat. Als we meer bestuursleden hadden, dan konden wij ook zo’n klus in het belang van het dorp oppakken. Helaas kan dat nu niet.’

Niet alleen meedenkers zoekt het bestuur. Aanpakkers zijn ook welkom en dat kan ook best zonder de maandelijkse bestuursvergaderingen. ‘Heb je bijvoorbeeld verstand van ‘groen en grijs’, dan zou de klus kunnen zijn om de jaarlijkse dorpsschouw op je te nemen. Of nu, naar wij hopen, spoedig de aanpak van onder andere de Ir. Mentropweg begint, zou het mooi zijn om voor die ontwikkelingen iemand uit die straat daarbij te betrekken. Je kunt dan ook kiezen voor een tijdelijke klus. Iets wat bij je past en op dat moment je belangstelling heeft. Bel gewoon eens 06 15868913 of mail sbveenhuizen@live.nl en dan maken we een afspraak,’ aldus Paul van Urk Dam.