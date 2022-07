Bezoekers genieten van magische Midsommermarkt op Nienoord

LEEK – Het prachtige landgoed Nienoord was afgelopen weekend het decor van Midsommer, hét Scandinavische feest om de langste dag van de zomer te vieren. Onder het genot van zang, dans, culinaire lekkernijen en cultuur aanbod lieten bezoekers zich onder dompelen in Scandinavische sferen. Geheel volgens traditie werd zaterdag de Midsommerboom opgezet. Er viel van alles te beleven op het landgoed: van boogschieten tot bloemenkransworkshops, van rondje zwieren in de zweef tot heerlijke proeverijen. Ook de weergoden waren uitstekend gehumeurd. Al met al een groot succes, de Midsommermarkt op Nienoord!