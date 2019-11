Bezoekers vergapen zich aan prachtige garderobe Museum Mensinge

RODEN – De winter is in aantocht en ook Museum Mensinge bereidt zich er op voor. Maar hoe doe je dat? Dat voorbereiden op de winter? ’t Volk van Grada liet dat afgelopen zondag zien. Toen lieten zij namelijk zien hoe de Drentse voorouders zich klaarmaakten voor de winter. Dat deden zij middels een fraaie modeshow in het Koetshuis bij Mensinge. Aldaar liep men over de catwalk. Het overkoepelende thema hierbij was ‘Van kachel tot mantel’. Er werden afgelopen zondag twee modeshows gegeven en de aanwezigen vergaapten zich maar wat graag aan de fraaie kledij. De shows zijn onderdeel van het winterprogramma van het museum. De komende tijd zal er nog een hele hoop te beleven in Museum Mensinge. Stilzitten is geen optie!