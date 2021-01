Bianca Kaatee

Voorzitter Humanitas Westerkwartier

WESTERKWARTIER – “Inmiddels ben ik twee jaar voorzitter van Humanitas Westerkwartier. Ik werd er ooit voor benaderd toen ik nog in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Leek zat, maar vond toen dat ik, vanwege mijn werkzaamheden voor de gemeente, geen plaats kon nemen in het bestuur. Toen ik stopte in de politiek was de functie echter een mooie opvulling. Humanitas Westerkwartier behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente die hulp of ondersteuning nodig hebben. Het allerbelangrijkste is dat zij met hun problemen en vraagstukken bij onze vrijwilligers terechtkunnen. Wij lossen de problemen niet op, maar bieden de cliënten ondersteuning bij het oplossen van deze vraagstukken. Zo zijn we onder andere actief op het gebied van thuisadministratie, waarbij we hulp bieden aan huishoudens die financiële problemen hebben of financiële problemen lijken te gaan krijgen. In de gemeente Westerkwartier zijn zo’n vijftig potjes voor mensen die leven in armoede. Heel veel mensen weten dit niet. Bij onze intake, die we in deze tijd veelal digitaal doen, wijzen wij hen daar ook op. Tevens hebben we een samenwerking met de bibliotheken in de gemeente, waarmee we de VoorleesExpress aanbieden. Als er gezinnen zijn waarin (voor)lezen een probleem is, kunnen ze bij ons aankloppen. In Nederland zijn zo’n drie miljoen mensen laaggeletterd en ook als ouders van kinderen niet over goede leesvaardigheden beschikken, is het voor de kinderen lastig om voorgelezen te worden. Het is belangrijk dat zij daar dan extra ondersteuning bij krijgen. Binnenkort starten we tevens met HomeStart, waar we preventief hulp bieden aan gezinnen voor thuisondersteuning bij opvoedvraagstukken. Als Humanitas Westerkwartier springen we eigenlijk in de gaten in de maatschappij. Daardoor kunnen mensen voor heel veel verschillende zaken bij ons terecht. We merken wel dat het aantal cliënten nu forst toeneemt in verband met de coronacrisis. Dat is heel anders dan in de eerste lockdown in maart 2020. Nu zijn er vooral vragen van zzp’ers en mensen die hun baan zijn kwijt geraakt door de crisis. Via onze Facebookpagina, Humanitas afdeling Westerkwartier, zijn we gelukkig goed te vinden. Tot slot wil ik een ieder laten weten dat hij/zij van harte welkom is om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan. Daar hebben we nooit genoeg van”.