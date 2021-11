Bibliotheek Roden krijgt grotere maatschappelijke functie

De Cirkel moet verkassen







RODEN – Er zijn veranderingen op komst bij de bibliotheek in Roden. De bieb wordt verbouwt, en zo aangepast dat hij een grotere maatschappelijke functie krijgt. Het idee is dat er een kleinschalige horecagelegenheid komt waar mensen koffie kunnen drinken of een appelgebakje kunnen eten, studiehoeken voort scholieren en zitplekken voor mensen om lekker rustig te kunnen lezen. En dat is nog maar een kleine greep uit de voorzieningen.

‘Natuurlijk kunnen er nog steeds boeken geleend worden,’ vertelt Yolanda Timmer, projectleider innovatie. ‘Lezen is bijzonder belangrijk, dus dat gedeelte blijft. Maar we willen voor veel meer mensen openstaan. De hoofdingang zal worden verplaatst, zodat hij beter aansluit bij de HUB. De HUB wordt dan meer dan alleen een oversteekplek, de bieb faciliteert dan ook een verblijfsplek. Mensen die van de HUB gebruikmaken, kunnen tijdens het wachten even binnenlopen en een kopje koffie drinken, of een praatje maken. Het gebouw en de omgeving moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn, zo komt er een openbaar toilet dat ook van buitenaf toegankelijk is.’

Om voor meer mensen tot nut te zijn, gaat de bibliotheek ruimere openingstijden hanteren. Ook zal er veel informatie te vinden zijn over activiteiten in Roden. Voor al deze plannen is meer ruimte nodig. Dat betekent dat de tweedehandskledingwinkel de Cirkel een andere plek moet zoeken.

‘Dat klopt, en dat vinden we heel vervelend,’ zucht Yolanda Timmer, ‘maar we hebben die ruimte echt nodig. We kunnen niet fysiek uitbreiden en het gedeelte waar de Cirkel in zit is ruimte die we goed kunnen gebruiken.’

De vrijwilligers van de Cirkel vinden het verschrikkelijk. De Cirkel bestaat al 35 jaar en heeft al een paar keer moeten verkassen.

Alie Beuker, voorzitter van de Cirkel, snapt het besluit van de bibliotheek. ‘Natuurlijk snap ik het. Maar we balen er wel ontzettend van. Dit is zo’n mooie plek. Als voorbeeld: toen we nog in Boskamp zaten, hadden we 300 klanten. Nu 2000! Deze plek is prachtig in het centrum, mensen die naar de bieb gaan lopen ook vaak even snel binnen. Nu is het afwachten of we een nieuwe plek kunnen vinden, en waar we dan terechtkomen.’

De Cirkel heeft, net als straks de nieuwe bibliotheek, een grote maatschappelijke functie. ‘We helpen statushouders integreren, door ze hier te laten werken. Zo leren ze de taal sneller. Daarnaast lopen er leerlingen stage, vaak zelfs langdurig. Ook komen er vaak oudere mensen even een kopje koffie halen, gewoon omdat het zo gezellig is. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die hier kleding inbrengen of kopen. Tweedehandskleding wordt steeds vaker gekocht uit milieuoogpunt.’

De bestuursleden van de Cirkel hebben het nieuws nog maar net gehoord, dus er is nog niet veel tijd geweest om actie te ondernemen om een nieuwe locatie te zoeken. ‘We moeten er 30 juni uit. En aangezien zoveel mensen gebruik maken van de Cirkel, hoopten we dat de gemeente iets voor ons kan doen. We hebben bij wethouder Alex Wekema aangeklopt, die ons doorverwees naar Ingrid Alkema, beleidsmedewerker economische zaken. We zijn een stichting, dus we maken geen winst. Dat betekent dat we geen dure locatie kunnen huren. We hopen dat de gemeente ons maatschappelijk nut inziet en ons helpt. We willen niet ergens weggestopt worden, op een industrieterrein. Dan kunnen de ouderen ons niet meer bereiken en zal de klandizie enorm teruglopen. Misschien zijn er ondernemers die ons een warm hart toedragen en ons willen helpen. Hetzij met een structurele bijdrage, hetzij met een deel van een pand. Want dat de Cirkel moet blijven, dat staat buiten kijf.’

Meedenksessie

Op donderdag 18 november wordt van 18.30 tot 20.00 uur op de jeugdafdeling een meedenksessie georganiseerd. Deze stond eerst gepland op afgelopen maandag, maar werd in verband met de nieuwste corona-maatregelen verzet. Aanmelden hiervoor is verplicht; er kunnen maximaal 15 mensen zich aanmelden. Graag uiterlijk woensdag 17 november aanmelden per mail: info@bibliotheekroden.nl of telefonisch: 088-012 82 45. De jeugdafdeling is deze avond gesloten.