NOORDENVELD – Drentse gemeenten gaan boeken aan huis bezorgen. Medewerkers van bibliotheken die aangesloten zijn bij Biblionet zijn begonnen met het bezorgen van bibliotheekboeken. Mensen die een boek willen lenen, kunnen via internet bij hun eigen bieb een reservering plaatsen. De medewerkers van de biebs stappen vervolgens in de auto en hangen het boek in een tasje bij de deur. Noordenveld is één van de Drentse gemeenten die zich hierbij heeft aangesloten.