Bibliotheken presenteren app TijdschriftenBieb

NOORDENVELD – De bibliotheken presenteren een nieuwe tijdelijke gratis app voor iedereen die lid is van de bibliotheek: de TijdschriftenBieb. Met deze app kunnen Bibliotheekleden kennismaken met het online lezen van tijdschriften. De app is in ieder geval een halfjaar als proef beschikbaar.

In de TijdschriftenBieb zitten op dit moment zestien bladen, met populaire titels als: AutoWeek, Eigen Huis & Interieur, Flair, Happinez, Margriet, Nouveau, Psychologie Magazine, Steden, Story, Viva, Vrij Nederland en Yoga Magazine. Van elk tijdschrift zijn de edities vanaf begin 2020 beschikbaar tot aan de voorlaatste editie. Er zit geen limiet op het aantal tijdschriften. Na drie weken worden tijdschriften automatisch uit de app verwijderd.

Pilot

De TijdschriftenBieb is een pilot van de online Bibliotheek, voor ongeveer een halfjaar. In de loop van 2021 wordt het gebruik van de app geëvalueerd. Foto: Getty Images.