Bieb Roden nodigt inwoners uit voor Meedenksessie Bibliotheek en hub Roden

Bibliotheek Roden gaat verbouwen

Bibliotheek Roden nodigt inwoners van Noordenveld uit om mee te denken over de verbouwing van de bibliotheek. Nu er een mooie hub naast de bibliotheek in ontwikkeling is, wil de bibliotheek een nog aantrekkelijker plek worden voor reizigers en andere bezoekers.

Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel, waarbij de nadruk ligt op beleving. De bibliotheek speelt hierbij een belangrijke rol en krijgt een flinke lift. Zo wordt de entree van de bibliotheek verplaatst naar de zijde van de Busbrink en komt er een toilet dat van buitenaf toegankelijk is. In de bibliotheek komt een gezellige koffiehoek, kun je warm en droog op de bus wachten, maar ook studeren of een rustige plek vinden om te lezen. Het wordt een ontmoetingsplek voor iedereen.

Uitnodiging Meedenksessie 26 januari

Eind 2021 zijn er meerdere meedenksessie geweest met onder andere omwonenden. Op basis hiervan heeft de architect een voorlopig ontwerp gemaakt. De projectleden van Hub Roden en de architecten laten graag zien wat er allemaal gaat veranderen in de nieuwe bibliotheek en hoe dit aansluit bij de hub in Roden. Ook zijn ze benieuwd naar de mening van de inwoners van Roden. Daarom nodigen ze iedereen die hier meer over wil weten of ideeën heeft om de hub nog beter te maken uit voor een meedenksessie. Deze online bijeenkomst (via teams) is op woensdag 26 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur. Aanmelden kan via de flyer die bij deze krant verspreid is, via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekroden.nl/hub, in de bibliotheek of telefonisch via 088 – 012 8245