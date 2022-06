Bien en Hans brengen Jazzvibes naar Roderwolde

Rode Hert genomineerd voor Kunst- en Cultuurprijs

RODERWOLDE – Het Rode Hert in Roderwolde is genomineerd voor de Kunst- en Cultuurprijs 2022. De jury is onder de indruk van de grote diversiteit van de georganiseerde muzikale optredens in het mooie Rowôl. ‘Een aanwinst voor de gemeente’, aldus de jury. Hoog tijd voor een bezoekje aan Hans Wijnbergen en Bien Krips, sinds 2018 de eigenaren van het café dat stamt uit 1560.

Zij zocht een leuke gozer die met haar festivals wilde bezoeken. Hij was op zoek naar een vrouw met liefde voor muziek, jazz in het bijzonder. Ze deelden hun profiel op Tinder en nu zijn ze sinds vijfenhalf jaar een setje. En wat voor een setje. Een match made in heaven. Met die liefde voor muziek zit het wel goed, met de festivals ook. Bien organiseerde in mei haar allereerste festival vanuit het Rode Hert: Draslanden Jazz, een jazztour door de mooie omgeving van de Onlanden. De uitverkochte tour leverde lovende recensies op. De Jazztour is uniek in Noord-Nederland. Hans haalde jazzmuzikanten uit heel Nederland naar Roderwolde voor een concert op het terras. En dat valt in de smaak bij jazzliefhebbers uit de wijde omgeving. ‘We hadden twee groepen van ieder zestig man. Daarmee zat het helemaal vol. Op verschillende locaties in de Onlanden konden deelnemers genieten van jazzmuziek in de natuur. Volgend jaar willen we proberen om drie groepen van zeventig man bij elkaar te krijgen.’

In 2018 streken Bien en Hans in Roderwolde neer. Zij kwam uit Groningen, woonde fantastisch en dichtbij het Simplon. Hans had zijn eigen muziekstudio in Harlingen. Bien wilde wel verhuizen, maar niet naar Harlingen. Hij wilde ook wel verkassen, maar niet naar een woonwijk. Er moest plek zijn voor zijn studio. Hans verdient zijn kost met muziek, zijn hele leven lang al. De muzikant speelt saxofoon in vier verschillende bandjes, doet geluidsklussen voor events en neemt muziek van bekende (jazz)muzikanten op in zijn eigenhandig gebouwde professionele studio in Het Rode Hert. Hans, geboren op de Nieuwe Markt in hartje Amsterdam, leerde zichzelf op zijn achttiende saxofoon spelen. Volledig autodidact. ‘Momenteel speel ik in de Big Band Friesland, in Nikita, waarmee we muziek van Elton John spelen, Bokomo Swing, een soulbandje en ik zit in Pink Floyd Project. Daarnaast doe ik veel geluidsklussen en begeleid muzikanten bij het opnemen van muziek in mijn studio.’ Dan lachend: ‘en nu heb ik ook nog een café.’ Bien is vooral muziekgenieter, zegt ze. ‘Ik kan ervan genieten dat muziek op een mooie, positieve manier gebracht wordt. Jazz, pop en soul vind ik mooi.’ Hans: ‘ik houd ook van klassieke muziek. In de auto staat altijd op radio 4.’ Hans schreef ook een lied voor zijn vrouw: Mrs. Bien. ‘Dat nummer staat op een solo-cd van een Duitse gitarist waarmee ik straatoptredens doe in La Gomera. Die cd is uitgeroepen tot de beste instrumentale cd in Duitsland, best grappig toch?’

Het Rode Hert is alleen op zondag open, als er muziek is. ‘We hebben er beide nog een baan naast. Bovendien zijn we er de types niet voor die gaan zitten wachten tot er iemand komt om een biertje te bestellen. Voorlopig houden we het bij zondag. Dan kunnen gasten hier terecht voor een lekkere lunch, een drankje en muziek op het terras.’ Hans en Bien hoeven niet te lobbyen voor goeie muzikanten. Dankzij het enorme netwerk van Hans komen de grote namen graag naar Roderwolde. Om muziek te maken of om hun eigen muziek op te nemen en weg te duiken in de studio. ‘We hebben er een grote slaapzolder boven gemaakt zodat muzikanten hier een paar dagen kunnen verblijven om met muziek bezig te zijn.’ Trompettist Loet van der Lee vernoemde zijn laatste 2 cd’s zelfs naar het Rode Hert. Rode Hert Sessions part two is net uit. Al met al een meer dan terechte nominatie voor de Kunst- en Cultuurprijs die uitgereikt zal worden op zaterdag 4 september. Vind je dat Hans en Bien die prijs absoluut verdienen? Breng dan je stem uit op www.kunstencultuurprijs.nl.