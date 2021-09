Bier, cola en sinas voor dorstige kelen wagenbouwers

De Krant op stap met Volksvermaken

RODEN – De volksvermakers van Roden hebben er zin in. En hoe gek is dat ook, na anderhalf jaar achterover leunen. Er viel niks te vieren, nul komma nul. Dat is nou net waar ze het om te doen is, het volk vermaken met een leuk evenementje. En dat je, om zoiets te organiseren, daarvoor regelmatig bij elkaar moet komen ervaren de heren niet per se als vervelend. Want ook tijdens die bijeenkomsten kent gezelligheid geen tijd. Een rondje wagenbouwers staat er maandagavond op het programma. De redacteur van de Krant is –als enige vrouw in het gezelschap- uitgenodigd om mee te gaan. We starten op het terras van Bart de Vries met een goeie bak koffie.

Roy, Lammert, Cor, Irwig, Jan-Herman en André hebben de loungebank links op het terras gekaapt. Een uitstekend vertrekpunt voor de wagenronde. De bus van Bandenservice Poeder staat volgeladen met bier en cola op de stoep naast het terras. Eigenaar Albertus Lieffering ontbrak zelf wel maandagavond, hij had belangrijkere zaken te doen: met vrouw en vriend (tevens volksvermaker) Egbert en zijn Jolanda vakantie vieren onder de Spaanse zon. Ook niet gezien: Wim en Peter. Vast andere verplichtingen. Het eerste plan is op de foto met de sponsoren. Bart laat weten het veel te druk te hebben. Over op plan B dan maar. Anton en Jeannet van Onder de Linden zijn wel in voor een plaatje voor de kroeg. Na de poseersessie is het tijd voor het echte werk: de wagenbouwers voorzien van dorstlessende drankjes. De trip begint bij boer Vlonk in Nieuw-Roden, al decennialang één van de vaste bouwlocaties van de Rodermarktwagens.

Tandemdirecteur Agnes de Groot staat buiten bij de achterste schuur wat te babbelen. Ze is er om een beetje te supporten, zegt ze. Bouwen gebeurt onder de bezielende leiding van Luck van Kernebeek, weet de directeur te vertellen. De bouwers hebben de vaart er flink in. Beachparty is het thema van de wagen. En dat past uitstekend onder de tamelijk ruime noemer ‘Voor elk wat wils’. Sylvia is coördinator knutsel. Ze hoort samen met Annet tot de harde kern. Annet is enthousiast. Vooral die Baywatch-toren is leuk vindt ze. Als alles volgens plan verloopt staan er straks Hawaii-meisjes op de wagen, lifeguards en vissers. Alleen een beetje jammer dat David Hasselhoff ontbreekt, grapt ze. Juf Elise helpt ook mee. Niet meer dan normaal als hoofd coördinator van de Rodermarktcommissie vindt ze zelf. Nog een dingetje: ze loopt mee met de parade. In de loods ernaast lijkt het er iets minder voortvarend aan toe te gaan. Het enige dat op het onderstel geschroefd is, zijn een paar triplex platen en een vlaggenmast. Maar hé, het komt goed hoor, verzekeren de enige aanwezige bouwers Wilma, Marloes en Suzanne. Het leeft nog niet echt op de Rank, weten de dames die van plan zijn om vanavond de lijntjes uit te zetten zodat de heren weten waarmee ze aan de slag kunnen. Een ding is zeker: de mouwen kunnen omhoog daar.





Van boer Vlonk naar de Henk Alssema-hal van Volksvermaken. De lange sliert auto’s verraadt een hoop volk. In de loods staan de wagens van de Hoeksteen, de Poolster en het Valkhof aan de wagens. Dat gaat er behoorlijk fanatiek aan toe. Terwijl Roy, Cor, Irwig, Jan-Herman, Lammert, en André de treetjes pils naar binnen sjouwen werken ouders onverstoord door. Het Valkhof is al een behoorlijk eind op weg met de ‘Valkhof film.’ Ian Tijhuis, ontwerper van de wagen, is aan de slag met de kwast en een port verf wanneer de loods binnenvallen. Paula voorziet de redacteur van de Krant van wat achtergrondinformatie. Het is de bedoeling dat er supsterren verschijnen in de film van de school. Het ontwerp is tot in detail uitgewerkt op grote borden die naast de wagen hangen. Het fanatisme van het Valkhof zorgt voor competitie. Strijd zelfs. De Hoeksteen kan zeker niet achter blijven, vindt Martin Mulder die een paar vlinders op een stuk gaas monteert. Tijdens het klussen ontstaan er spontaan allerlei ideeën om de wagen nóg mooier te maken, fluistert hij de redacteur van de Krant in het oor. Het ontwerp heeft alles te maken met de gloednieuwe schooltuin. ‘Opgroeien en Opbloeien’ luidt de werktitel. Bij de Poolster moeten ze nog even flink aan de bak. De contouren staan er inmiddels. De rest moet nog groeien, laten we het daar maar op houden. Henk-Jan Oosterbeek is er nuchter onder. Hij ziet het allemaal wel goed komen. De school in Nieuw-Roden mag zich rijk rekenen met een hechte club betrokken ouders, laat hij weten. Het thema van de polestars: ‘Vlieg met ons mee’.

Lammert kijkt op zijn horloge. Tijd voor vertrek. De Marke is de volgende stop. In een loods ergens op het industrieterrein van Roden gaat het er bloedjefanatiek aan toe. De kratjes bier en cola worden met open armen ontvangen. Aan klussers geen gebrek bij de Marke. Voornamelijk een mannenaangelegenheid op maandagavond. Zij zijn verantwoordelijk voor het timmer,- zaag- en laswerk, de vrouwen moeten zich zien te redden met de knutseltoestanden. En dat kan prima vanuit huis vinden Michiel, Jaap en Mark. Bovendien moet íemand op de kinderen passen. Kinderen die trouwens zelf ook aan de slag moeten met de Rodermarktwagen. Het fabriceren van een eigen discotegel is de bedoeling. Want op de wagen van de Marke draait alles om muziek; bands, een dj’s, een playlist en discotegels dus. Het ontwerp is van Geert Brookman, hij heeft alles tot in de puntjes uitgewerkt. Een conclusie kunnen we alvast wel trekken: van eenvoudig versierde wagens, wat aanvankelijk de bedoeling was, lijkt geen sprake. Van fanatisme om de mooiste te willen bouwen des te meer. Tegen een uurtje om negen zetten we koers naar de opslagplaats van Volksvermaken.

Tussen de Rodermarktspullen, palen, verlichting, dranghekken, borden en allerlei andere attributen staat de wagen van de Parel. Bij aankomst blijkt de deur op slot. Géén auto’s, géén fietsen rond het pand. Dat belooft niet veel goeds. Een van de Volksvermakers heeft een sleutel bij zich. Gelukkig voor Lammert, die hoognodig een pitstop moet maken voor een toiletbezoekje. Het was best even schrikken toen Cor het licht aanknipte. Een complete verrassing zelfs. Geen praalwagen, maar een kaal onderstel prijkt in het midden van de hal. Ook geen spoor van onderdelen, gereedschap of tekeningen. Maar wie weet, komt het allemaal helemaal goed en staat er straks een Pareltje van een wagen. Wie zal het zeggen. Nog vier weken te gaan. In ieder geval staat het bier koud. En mochten de bouwers daar niet aan toe komen, geen punt. De volksvermakers weten er wel raad mee.

De roadtour eindigt op de Brink. Uiteraard wordt de wagenronde afgesloten op terras. De enige optie om de club bij elkaar te houden is tafels aan elkaar schuiven op het terras van Onder de Linden. Liever waren de heren in een comfortabele hoekbank gedoken, maar die waren rond een uurtje of half tien allemaal bezet. Het is niet anders. De mannen kijken terug op een geslaagde avond. Eentje die, zeker bij Roy, voor heel wat Rodermarktkriebels heeft gezorgd. En al is er nog geen honderd procent zekerheid dat het door kan gaan, de heren zetten wel in op een leuk feestje. Voor de warenmarkt liggen er al meer dan tweehonderd aanmeldingen. Met de paardenmarkt zou het maar zo eens dezelfde kan op kunnen gaan. Nog niet eerder was er zo veel animo voor de paardensport. Gevolg van corona, weet één van de mannen. Ook met de nieuwe Kermiskoers lijkt het goed te komen weet Lammert. Die wordt verreden na de Rodermarktparade op zaterdagmiddag. Hoe later op de avond, hoe sappiger de verhalen. Hoewel erg gezellig en dus verleidelijk om nog een paar weg te tikken, besluit de redacteur om het bij één pilsje te houden. De Krant moet ook nog vol tenslotte.