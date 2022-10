Bier en bitterballen in de Volksvermaken VIP-tent

RODEN – Voor de Ongenode Gast is de VIP-tent van Volksvermaken op woensdagmiddag tijdens peerdjerennen een traditie. Een van de leukere borrels van het jaar. Want het is altijd gezellig, tout bekend Roden is er en je hoort (en ziet) nog eens wat. Het VIP-honk voorin de Pompstee staat tjokvol om een uurtje of half vier. Als Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek de Ongenode Gast het blauwe bandje om de pols bevestigd heeft, mengt hij zich tussen de gasten.

Nog geen twee meter onderweg en we lopen Albert Jan Sluiter tegen het lijf. Hij is in een onderonsje verwikkeld met vastgoedondernemer Emiel van der Heide. Sluiter deed tot voor kort een hoop zaken met Rusland, wist zijn kunst zelfs te slijten aan Vladimir Poetin. Of de banden nog steeds zo innig zijn valt te betwijfelen nu de president van Rusland de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid. Wellicht dat Sluiter nu een gokje waagt bij de Totalisator. Margriet Poeder is er ook. De vrouw van Albertus Lieffering, de koning van de draverijen, is net als haar man bijna Noordenvelder. Het huis in de stad is verkocht, een nieuw stulpje in hartje centrum van Roden is aangekocht. Pascal Bakker en zijn Nienke zijn tegenwoordig ook op elke VIP-party te vinden. De zijdebloemen van Qlasse zijn kennelijk erg in trek bij zakelijk Roden. Even verderop staat Kyra Struik te babbelen met een paar vrinden. Ze mag zich binnenkort op maken voor wat veel mensen ‘de mooiste dag van je leven’ noemen. Kyra is namelijk ten huwelijk gevraagd door Herman Smits, die ook aanwezig was. Of de tortelduifjes er alleen waren voor de gezelligheid of om een gokje te wagen is de Ongenode Gast niet bekend. Ook gesignaleerd: Geert Wolters (hij wordt nog steeds gemist als spreker op de opening van de Jaarbeurs), oud-burgemeester Hans van der Laan en zijn Wilma die na een kort avontuur in Groningen ook weer zijn neergestreken in de parel van het noorden. De wethouders Darwinkel en Meijer zijn er. Net als Harm Holman die alleen maar de straat hoeft over te steken voor een gratis drankje en een bitterbal. Herman Holland heeft bijna geen dag gemist van de Rodermarkt. Op donderdag-, zaterdag- en maandagavond wist de flamboyante oud-notaris tegen een uurtje of half zes (in de volgende ochtend wel te verstaan) zijn bed te bereiken. Dat kan ook, omdat zijn wekker niet meer in alle vroegte rammelt, bekent hij eerlijk. Wat overigens niet betekent dat hij helemaal niet meer werkt, nee zeg. Holland voorziet wie dat belieft van juridisch advies. Maar wel op tijden dat het hem past. En geef hem eens ongelijk. Ook van de partij: Elmer Henneveld, Erik Koops, Stefan Bulthuis, zijn vrouw, Jan Tiesinga en Benjamin Berghuis. Uiteraard ontbraken ook Hein Schaap en Marco Rellum (net als op ieder belangrijk feestje) niet. Marco heeft verstand van paarden. Hij heeft een gokje gewaagd bij de Totalisator, laat hij weten. Of zijn paard ook wat geld in het laatje heeft gebracht weet de Ongenode Gast niet. Bij de bar in de kroeg staat Bert Odding uit Lieveren. De marinier is net terug uit Irak maar vertrekt deze week ook weer voor drie maanden. Voorlopig zijn laatste missie naar het land, laat het liefje van Manon van der Heide weten. Albert Kuipers liet zich ook weer eens zien. Hij zag er vermoeid uit. Waarschijnlijk hebben de verschillende directiefuncties een zware wissel op hem getrokken. Al kan leeftijd natuurlijk ook een rol spelen. Pieter Waning is er ook. Getuige zijn enorme glimlach heeft hij het naar zijn zin. In het circuit gonst het van de roddels. Waning zou zijn oog hebben laten vallen op Ryanne Meijer, u weet wel, het blonde raadslid van Gemeentebelangen. Maar voordat cupido raak schiet, heeft de skileraar eerst nog even wat af te handelen in Oostenrijk. Tegen een uurtje of half acht houdt de Ongenode Gast het voor gezien. Na al die drankjes is het hoogtijd voor een dikke vette hamburger.

Wat: VIP-tent Volksvermaken Kortebaandraverijen

Wanneer: Woensdagmiddag 28 september

Waar: Pompstee Roden