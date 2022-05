Biggen en kalfjes knuffelen op de Blakervelderhoeve

LANGELO – Een open dag waarop werkelijk helemaal niets ontbrak. Op de Blakervelderhoeve in Langelo gebeurde het zaterdag. Varken Coco was bevallen van tien snoezige zwarte biggetjes en kalfjes stonden in de stal klaar of geknuffeld te worden. En daar werd heel veel gebruik van gemaakt. Enkele honderden bezoekers kwamen af op de goed georganiseerde open dag op de boerderij van Tessa en Wim Ram. Je kon er bij één van de vele kraampjes terecht voor eerlijke, lokale producten en ook de boerderijwinkel liep als een tierelier. Kinderen vermaakten zich met spijkerbroekhangen en konden leuke prijsjes winnen met een kleurplaatwedstrijd (de winnaars worden later deze week bekend gemaakt). Kaj Pieneman werd bekroond tot winnaar van het spijkerbroek hangen, hij kreeg het voor elkaar om 5:04 minuten te blijven hangen.