Bij de Buren als voorbeeld voor aanpak eenzaamheid

‘In de zomer komt eenzaamheid veel voor’

VEENHUIZEN – In het najaar van 2018 organiseerden Geranda de Haan en Joke Korsaan het eerste symposium tegen eenzaamheid. Doel was om groeiende eenzaamheid onder Noordenvelders aan te kaarten, om zo de situatie te verbeteren. Nu, driekwart jaar verder, merkt het duo dat eenzaamheid steeds meer onder de aandacht komt. Een goed praktijkvoorbeeld vindt men in Veenhuizen, waar nu al bijna twee jaar het burgerinitiatief ‘Bij de Buren’ actief is. De twee fractieleden van de ChristenUnie namen afgelopen week een kijkje. De Krant volgde hen.

Het is rustig in Veenhuizen. Aan de Kerklaan, bij het gebouw van de voormalige basisschool de VeenSter, verwijst een bord naar de achterzijde. ‘Bij de Buren loop je achterom!’, staat er in krijt geschreven. Tegen het bord leunt een blauwe fiets. Wanneer we via de achterdeur het pand binnenlopen, treffen we Geranda en Joke. Zij zijn er al vroeg bij. De ruimte is ingericht met tweedehands meubilair. ‘Gekregen van allerlei mensen uit de buurt’, vertelt Saskia, samen met Grietje initiatiefneemster van Bij de Buren. Dit burgerinitiatief betreft een dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen, volledig vrijwillig gerund door de twee buurvrouwen. Aan de Kerklaan te Veenhuizen is het woensdagochtend rond tienen vaak al gezellig. Vanaf dan is men welkom. Ze worden ontvangen met een kop koffie en mogen zolang blijven als ze willen. Eén van de vaste gasten is Epi. ‘Ik ga hier iedere woensdag lekker naartoe’, vertelt zij. Bij aankomst staat er al taart klaar. ‘Meestal ga ik tegen vier uur weer op huis aan’, zegt Epi, die zelf voor de aardigheid hortensia’s heeft meegebracht. ‘Ik woon vlakbij, dus ik kan zo heenlopen.’

Saskia vertelt dat het initiatief ‘nu echt loopt’. ‘Eigenlijk is het iedere woensdag volle bak. Dat is erg mooi.’ Geranda en Joke maakten, vlak voor het symposium over eenzaamheid, kennis met Bij de Buren. ‘’Het is een mooi project’, zegt Joke. ‘Uniek ook. In Norg heb je ook een dergelijk initiatief. Verder zijn er niet veel projecten zoals dit.’

Op deze woensdagochtend zijn er zo’n twaalf bezoekers. Allen ouderen, met Mohammed als uitzondering. Waar de dames binnen aan de koffie zitten, is hij druk bezig in de tuin. ‘Mohammed is eigenlijk een soort onbezoldigd conciërge’, lacht Joke, die inmiddels al veel weet over het project.

Driekwart jaar na het symposium in Peize, kijken de dames van de ChristenUnie tevreden terug op de gezette stappen. ‘Het thema “eenzaamheid” speelt steeds meer. Zo ook bij bijvoorbeeld Welzijn in Noordenveld, waar ze beginnen met speciale focusgroepen. Daarnaast leeft het in de politiek. Zo heeft de duofractie van PvdA/GroenLinks en het CDA al aangegeven zich bij ons doel aan te willen sluiten’, zegt Geranda. Joke: ‘We hebben het idee dat het echt op de agenda staat. Een project als dit is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe men eenzaamheid kan bestrijden. Bij de Buren is echt een eigen project, geleid door twee vrijwilligers die iets wilden betekenen voor de buurt. Ze hebben op de trom geslagen en kijk wat eruit is gekomen. Veel mensen die hier komen op woensdag, hebben ook op andere momenten contact met elkaar. Dat is alleen maar goed.’

Een groot voordeel is het feit dat veel bezoekers van Bij de Buren dichtbij wonen. ‘Men kan zelf hier naartoe komen. Dat stukje zelfredzaamheid is voor veel ouderen heel belangrijk’, zegt Geranda.

Ook in de zomermaanden gaat Bij de Buren gewoon door. En dat is maar goed ook, meent Geranda. ‘Men denkt vaak dat eenzaamheid vooral rond de feestdagen voorkomt. Maar ook in de zomermaanden speelt dit een grote rol. Mensen zien familieleden weggaan, de buren zijn er niet en dat kan frustrerend zijn. Dit gaat de hele zomer door.’

Positief effect

‘Wat leuk is om te vermelden, is het feit dat men in Veenhuizen het afgelopen jaar geen verwijzing naar betaalde zorg heeft gehad’, vertelt Joke. ‘Het is natuurlijk niet voor honderd procent te zeggen dat dit door Bij de Buren komt, maar feit is dat dit het omzien naar elkaar vergroot. Men doet meer op eigen kracht.’

In het najaar gaan Geranda en Joke evalueren wat het eerste jaar heeft opgebracht. ‘We blijven eenzaamheid onder de aandacht brengen. Het is mooi dat dit al steeds meer gebeurd. We gaan kijken wat het allemaal heeft opgebracht dit afgelopen jaar.’