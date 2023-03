Bij De Vlieger  leren kinderen omgaan met alle ondergronden

RODEN – Locatiemanager Karen van Keulen van Kidscasa De Vlieger in Roden wil graag iets rechtzetten. Vorige week stond er een stuk in de krant over uitstekende boomwortels in de tuin achter de kinderopvang. Peuters zouden van hun fietsjes vallen aldus een mevrouw die daar melding van maakte. Bij De Vlieger weten ze van de wortels, maar ze zorgen zeker niet voor gevaarlijke situaties, benadrukt Van Keulen. ‘Buitenspelen is belangrijk. Kinderen leren hier omgaan met verschillende ondergronden. Vallen en opstaan hoort daarbij. Het bomenpad is geen fietspad, maar ze mogen er wel overheen als ze dat willen. Ieder jaar houden we hier een risico-inventarisatie waarbij we alle ruimtes en het buitenverblijf inspecteren. De wortels zijn niet zo extreem dat de kinderen er niet mee om kunnen gaan. Het is ook een beetje avontuur, ze kunnen dezelfde situatie in het bos tegenkomen. Bovendien is hier altijd zicht op de kinderen. Buitenspelen gebeurt altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker.’ Het buitenterrein van De Vlieger bestaat uit verschillende ondergronden waaronder tegels, gras, houtsnipperpaden, zand en bulten. Kinderen doen zo leer- en ervaringsmomenten op.