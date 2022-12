Bijna 400 kerstmannen en -vrouwen rennen voor de Nierstichting op Nienoord

LEEK – Zondag was de aftrap van de Santa Run Nienoord. Bijna 400 als kerstman verklede mannen, vrouwen en kinderen renden, slenterden of wandelden een afstand van 2,5 of 5 kilometer over Landgoed Nienoord. De club startte op het plein bij de Borg van Nienoord. De organisatie van de Run lag als altijd in handen van de Rotaryclub Roden – Leek. Er werd gelopen voor een goed doel, namelijk de Nierstichting. De kerstmannen wisten maar liefst 6212,00 euro op te halen! Deze Run was een onderdeel van het evenement Kerst op Nienoord, dat de kerstfeestweek afsloot met Kerst op de Borg, met verhalen, muziek en dans. Ook het centrum van Leek was helemaal ondergedompeld in kerstsfeer. Bezoekers genoten massaal van de gezellige kerstmarkt die overigens nog duurt tot en met 23 december. De koopzondag was een extra kers op de taart. Voor velen dé gelegenheid om de laatste kerscadeaus in huis te halen!