Het RIVM meldt 5983 besmettingen in de afgelopen 24 uur. Dat is een kleinere toename dan voorgaande dagen. Er werden door het RIVM ook veertien nieuwe sterfgevallen gemeld, maar dit hoeft niet te betekenen dat deze personen ook in de laatste 24 uur overleden. Deze informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.