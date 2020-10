Het RIVM meldt vandaag dat er in de afgelopen week liefst 7.542 mensen positief zijn getest. Het totaal komt hiermee op 311.889. Vorige week zijn 1.739 mensen opgenomen in het ziekenhuis en nog eens 329 mensen overleden. Het totale aantal doden ten gevolge van het coronavirus in Nederland komt hiermee op 7.142.