Bijna 7000 nieuwe besmettingen: nachtleven vanaf morgen middernacht weer dicht

REGIO – De horeca moet weer stipt om 24:00 uur dicht. De maatregel gaat morgen om 6 uur in en geldt tot en met 13 augustus. Het RIVM meldde vandaag bijna 7000 nieuwe besmettingen. Vooral jongeren raakten na een bezoek aan uitgaansgelegenheden besmet, wat overigens niet leidt tot een toename in ziekenhuisopnames. Het zou ook zo maar kunnen dat de cijfers gevolgen hebben voor vakantiegangers. Mocht het aantal blijven stijgen, kan code rood in zicht zijn voor Nederland. ‘Mede door de deltavariant stijgen de besmettingscijfers erg hard. ‘Als we niets doen, loopt het tempo alleen maar verder op’, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie.