Bijna 8000 nieuwe besmettingen

REGIO – Er lijkt maar geen kentering in te komen: de afgelopen 24 uur zijn 7997 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat heeft het RIVM zojuist bekendgemaakt. Gisteren werden er nog 7825 positieve tests gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 212.000 mensen in Nederland positief getest. Het aantal sterfgevallen steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 29 sterfgevallen gemeld. Het aantal patiënten op de intensive cares is in de afgelopen drie dagen met 25 procent gestegen. (Bron RIVM)