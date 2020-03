Bijzondere en inspirerende viltkunst moet bezoekers boeien

Peizenaren exposeren in ’t Marheem te Marum

MARUM – In de KunstKamer in ’t Marheem te Marum is afgelopen weekend een nieuwe expositie geopend. Het betreft hier viltkunst, die onder de noemer ‘drie keer gedraaid’ wordt getoond. Exposanten zijn Ineke Carolus uit Suameer en Jolande van Luijk en Meta Geerts uit Peize. Zij laten in de KunstKamer nog tot eind april zeer bijzondere kunst zien.

Viltkunst dus. Kunst met textiele materialen die door middel van water, zeep en wrijving tot kunstwerk worden geplooid. Dat doen alle kunstenaars op hun eigen manier. Zo werkt Jolande vooral met wol en planten. Zoveel mogelijk duurzame producten dus. Ze maakt bovendien gebruik van trage processen. Het beeldend proces levert Jolande een spiritueel proces van vertraging van het dagelijks leven. Door textiele materialen én ambachtelijke textieltechnieken kan zij haar natuurbeleving transformeren naar authentieke kunstobjecten. Cirkels en spiralen staan hierbij voor verbinding met alles én iedereen.



Ineke Carolus verdiept zich eindeloos in het maken van kleurcomposities, lijnenspel en ritmes.

Grote inspiratiebron is daarbij de schoonheid van de natuur waar ze zich zeer mee verbonden voelt.

Haar werk staat voor kunstzinnigheid, gekoppeld aan ambachtelijke kwaliteit. Meta Geerts vindt dat de mens onderdeel is van de natuur en dat zij zich daarnaar moet voegen. Zij geeft hier uiting aan door haar viltkunst. Dit leidt meestal tot groot betekenisvol werk. Klein werk ontstaat in een proces waarbij ze speelt met vilttechniek. Dit leidt dan tot draagbare objecten zonder betekenis.



Bij de verbeelding in hun werk laten zij zich inspireren door de processen in de natuur én in de maakbare natuur van hun tuinen. In verbinding met hun persoonlijke verhalen en de megamogelijkheden van vilt blijven zij steeds spelen en experimenteren. Hun, met groot gevoel voor detail en schoonheid gemaakte kunst die verwondert en verstilt, is te zien in de lange gang en hal van de Kunstkamer in Marum. Maria de Werker noemde naast de persoonlijke aandacht voor de drie kunstenaars, dat alle drie erin slagen om met de middelen en problemen die het medium vilt met zich meebrengt, het een nieuwe beeldende inhoud te geven, die boven de materie uitstijgt.



Joekie Blom is betrokken bij de KunstKamer en bovendien zeer blij met het werk wat er getoond wordt. Zelf doet ze bijvoorbeeld ook aan vilt- en textielkunst. ‘Viltkunst is wat mij betreft vreselijk ondergewaardeerd. Persoonlijk houd ik er echt van. Het raakt mij. Tijdens de komende expositie zal er veel verschillend werk te zien zijn. Onder andere ook ruimtelijk werk. Viltkunst komt tijdens de expositie op allerlei manieren tot uiting.’ Ze nodigt eenieder dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen in de KunstKamer.

De opening van de expositie trok veel bezoekers. Maria de Werker, textielkunstenaar uit Haren, opende de expositie met werk van de drie door de wol geverfde kunstenaars. De expositie is te bezichtigen van 6 maart tot 24 april op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur in de KunstKamer Marum in ’t Marheem, Schoolstraat 8, 9363 BH, Marum. De toegang is gratis. Elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur is één van de kunstenaars aanwezig. Zij leiden bezoekers dan langs de expositie. Dat kan ook groepsgewijs.