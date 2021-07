Bijzondere mijlpaal voor Kee van Zanten-de Vries

RODEN – Afgelopen woensdag werd Korneliske (Kee) van Zanten-de Vries overladen met felicitaties, kaarten en bloemen. Op die dag was het namelijk exact honderd jaar geleden dat zij werd geboren in de boerderij op een steenworp afstand van de Noorderkroon, waar zij sinds zes jaar woont.

Op haar veertiende moest Kee de MULO verlaten om thuis te helpen, hoewel zij graag verder had willen leren. Toch bleef ze haar hele leven geïnteresseerd in allerlei onderwerpen en tot op de dag van vandaag volgt zij trouw het nieuws. Ze volgde cursussen poëzie, recitatie, EHBO en naailessen. Ook was zij actief in het Bonte Bitse Cabaret, een toneelgroep die na de oorlog verder ging als de Bekketrekkers. Ook zong zij met veel plezier in diverse koren. Kee trouwde en kreeg één dochter, Roeli. Tijdens haar huwelijk woonde zij in Sandebuur, waar zij onder andere voorzitster was van de lokale vrouwenvereniging en actief werd bij het Openluchtspel. Ook hielp ze mee bij het vooronderzoek van het eerste Woordenboek der Drentse Dialecten van G.H. Kocks.

In 1969 stierf haar echtgenoot op 48-jarige leeftijd, waarna Kee terugkeerde naar Roden en secretaresse werd bij notariskantoor Wilts. In Roden werd zij ook actief bij de Historische Vereniging ‘Old Roon’, waarvan zij 8 jaar voorzitster was.

Nadat haar dochter in 1979 naar de VS emigreerde nam mevrouw Van Zanten-de Vries Engelse les om zich beter te kunnen redden tijdens haar vele reizen die zij tot dertien jaar geleden nog maakte. Sinds 6 jaar woont Kee in de Noorderkroon en tot twee en een half jaar terug ging zij nog wekelijks meer haar scootmobiel naar de fysiotherapeut om te fitnessen. Helaas is dat nu niet meer mogelijk, maar hoewel zij lichamelijk niet meer zo goed is, zijn haar verstand en geheugen nog altijd net zo scherp als voorheen en ook heeft zij nog altijd een zeer goed gevoel voor humor.

Op haar honderdste verjaardag brachten vele kennissen en familieleden verspreid over de dag een bezoekje aan Kee. Het huis stond tjokvoel bloemen en zij ontving meer dan honderd kaarten. Wethouder en loco-burgemeester Henk Kosters kwam langs om de jarige namens de gemeente te feliciteren en haar een prachtig bos bloemen te overhandigen. ’s Middags ging Kee met haar dochter Roeli en andere familie naar Herberg Van Es in Roderesch, waar zij heerlijk aten. Zo genoot zij ontzettend van deze bijzondere mijlpaal.