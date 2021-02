NORG – Bijzonder wakker worden voor bewoners van de Vijversburg in Norg. In ieder geval voor Trijn de Leeuw die in een appartement aan de Meent woont. Toen ze dinsdagochtend haar gordijnen openschoof las ze in de sneeuw ‘Blijf gezond.’ Een actie van enkele bewoners, denkt Trijn die de boodschap erg kan waarderen en de Krant inlichtte. ‘Dit houdt de moed erin’, zegt ze.