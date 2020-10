Biljartbal rolt als nooit tevoren in De Hullen

RODEN – De bewoners van De Hullen in Roden kunnen weer genieten van een potje biljart. Vrijwilliger Hendrik Oostra heeft alle keus schoongemaakt, opnieuw in de lak gezet en voorzien van dopjes. Rotary Roden-Leek nam ondertussen de kosten voor het vervangen van het oude biljartlaken voor haar rekening. Het maakt dat de bewoners er weer jaren tegen aan kunnen. Op de foto speelt Hendrik Oostra (midden) een potje met de heer Wijngaard en de heer Enting. Ook vrijwilliger Piet Beintema is iedere week te vinden rond het biljart in De Hullen.