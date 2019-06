Sportlight

ZEVENHUIZEN – In Zevenhuizen wordt alweer reikhalzend uitgekeken naar de dertiende editie van de Billie Turf Tocht. De organisatie is inmiddels in een ver gevorderd stadium en ook het thema is reeds bekend gemaakt. Hoog tijd dus voor een voorbeschouwing op deze fijne jaarlijkse wandeltocht.

Het recept van de Billie Turf Tocht is reeds bekend. Deelnemers kunnen afstanden van 15, 25 en 40 kilometer lopen, waarbij ze kunnen rekenen op een fraaie omgeving en veel leuke elementen langs de route. Zoals ieder jaar is er ook weer een thema aan de Billie Turf Tocht verbonden. Dit jaar is dat: ‘Billie gaat naar het Circus!’. ‘Wat je dan kan verwachten, kun je zelf al een beetje invullen’, zegt Foktje Dijk, voorzitter van Stichting Wandelsport 7Huizen. Samen met vier bestuursleden is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de Billie Turf Tocht. ‘Ik ben een papieren voorzitter, ieder bestuurslid doet even veel’, benadrukt ze.



Over het thema: ‘Circus kun je op meerdere manieren uitleggen. Daarin zijn we creatief, dat zullen de wandelaars ook zien.’ Met straattheater, muziek en ander vermaak, is er weer genoeg om naar uit te kijken voor de wandelaars. En dat geeft de Billie Turf Tocht haar charme, denkt Foktje. ‘We zien steeds meer mensen – vooral bij de vijftien kilometer – die naar de wandeltocht komen met de intentie er een dagje uit van te maken. Dan zie je hele families en vrienden groepen meedoen. Zij blijven vaak rustig even zitten bij een stukje muziek, of nemen plaats om wat te drinken. Dat zorgt voor een hele ongedwongen sfeer.’



Een goede route neerzetten is ieder jaar een uitdaging. Vaak trekt de Billie Turf Tocht dwars door de landerijen en worden ook boerenweilanden niet overgeslagen. Daarvoor heeft de organisatie wél toestemming nodig. Volgens Foktje is dat niet zo’n probleem. ‘Als wij aanbellen en zeggen dat we van de Billie Turf Tocht zijn, dan gaan eigenlijk alle deuren voor ons open. Het is dus niet moeilijk om toestemming te krijgen om door de verschillende weilanden te trekken.’ Om de routes ook schoon te houden, loopt er ieder jaar een team ‘opruimers’ aan het eind van de stoet. ‘Gelukkig zijn wandelaars hele nette mensen’, lacht Foktje. Het bestuur wil verder geen honden tijdens de Billie Turf Tocht. De Billie Turf Tocht gaat veel buiten de wegen om door landerijen. Door honden over de landerijen mee te laten lopen is er een grote kans op verspreiding van de parasiet Neospora Caninum onder de koeien. Deze ziekte wordt door de ontlasting van de honden verspreid. Deze ontlasting kan met Neospora zijn besmet en zorgt daardoor voor een groot risico voor koeien en hun ongeboren vrucht. ‘Daarnaast willen we niet dat de honden op de route poepen’, zegt Foktje.

Geen wandeltocht zonder vrijwilligers. Naast het vijfkoppige bestuur, zijn er jaarlijks tussen de tachtig en honderd vrijwilligers op de been. ‘In de dagen voor het evenement, bekijken we de routes en controleren de verschillende bruggetjes. Op de dag zelf zie je dat veel wandelaars de vrijwilligers kennen. Bij het aanmelden komen ze vaak naar hun favoriete vrijwilliger toe. Mooi toch?’

Jong en oud

Wandelen is niet alleen voor de jongere of oudere deelnemer. Jaarlijks ziet de organisatie een gemêleerd gezelschap door de omgeving van Zevenhuizen trekken. Jong en oud heeft dan plezier. Dat geldt ook voor de vrijwilligers, waarvan de jongste dertien is en de oudste al in de negentig. ‘We kunnen ieder jaar weer bouwen op trouwe vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee en we zien dat de wandelaars het waarderen dat ieder jaar dezelfde vrijwilligers helpen.’

Inschrijven

Sinds vorig jaar kunnen wandelaars zich niet meer op de dag zelf inschrijven, maar moet dat allemaal via voorinschrijving. Dat scheelt een hoop rompslomp. ‘Inmiddels zitten we bijna vol. Wellicht dat we al vol zitten als dit stuk in De Krant verschijnt’, zegt Foktje. In totaal doen er weer 1700 wandelaars mee aan het Zevenhuister wandelevenement.

Overige info

De Billie Turf Tocht start dit jaar weer vanaf het Verenigingsgebouw te Zevenhuizen. De starttijden voor de 40 kilometer zijn van 7:30 tot 8:15 uur. De 25 kilometer-lopers lopen van 8:30 tot 9:15 uur. De 15 kilometer-lopers kunnen tussen 10:00 en 11:00 uur starten. Parkeren kan in het dorp en op de aangewezen parkeerplekken. Bij iedere rustplek hebben wandelaars de mogelijkheid hun waterfles te vullen.

Wat: Billie Turf Tocht

Wanneer: zaterdag 15 juni

info: www.wandelenin7huizen.nl.