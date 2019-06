‘Binnen tien jaar vijf zo groot, ik zeg: gas erop!’

Festivaldirecteur Sikko Cazemier over Flinke Pink

LEEK – Kartrekker, voorzitter en festivaldirecteur Sikko Cazemier weet precies wat hij wil: één grote roze cross op het evenemententerrein in Leek. Zijn Flinke Pink-festival moet binnen tien jaar vijf keer zo groot worden. Een festival met nationale allure. En die groei zit erin, volgens Cazemier. “Hier hebben we alle mogelijkheden en ruimte om Flinke Pink te laten groeien.”

Dankzij een paar verliefde ooievaars kreeg Flinke Pink vorig jaar een nieuwe plek. Al langer wilde Sikko Cazemier zijn muziekfestival maar wat graag verkassen van Podium Nienoord naar het evenemententerrein waar meer mogelijkheden liggen om te groeien. De voormalige gemeente Leek heeft het altijd tegen gehouden. Waarom is Cazemier een raadsel, want het terrein is mede door de goede bereikbaarheid een stuk veiliger dan Nienoord. Door de ooievaars die neerstreken op het landgoed en er hun nest bouwden, moest Flinke Pink vorig jaar noodgedwongen uitwijken. Dat werd een megasucces. De aanvraag om opnieuw het vierdaagse feest op het festivalterrein te mogen organiseren leverde groen licht op van de gemeente Westerkwartier.

Into the wild

“Natuurlijk, het podium van Nienoord heeft iets magisch. Maar we stonden wel stil, konden niet verder groeien. Zo is er een eis dat er een calamiteitenroute moet zijn waar publiek niet overheen loopt. Dat kan bij Nienoord helemaal niet. Het evenemententerrein is ook voor hulpdiensten goed bereikbaar”, weet Cazemier die eerst over het bomvolle programma begint. “Flinke Pink heeft dit jaar voor het eerst een thema: ‘Into the wild’. Dat zie je terug in de aankleding, grote doeken met flamingo’s en andere sfeerbeelden die passen bij het thema. Alles draait om sfeer en beleving. Vrijdag is het thema ‘Nineties till now’. Een groot feest met toegankelijke muziek voor een breed publiek. De vrijdagavond is het hardst gegroeid. Hebben we tussen de 1.500 en 2.000 man op het terrein.” Zaterdag luistert naar de naam ‘Black’, een knipoog naar de populaire black & white sensationfeesten. “Dan draaien we hardstyle en hardcore muziek. Dat organiseer ik samen met Daniel Vermeend, hij is heel ervaren in deze scene, is organisator van hardcorefeesten in Groningen.” Zondag is ‘White’. Dance, trance, een beetje Armin van Buuren, Martin Garrix. Heel toegankelijk. “Het programma is samengesteld door Mark Mozes van PRO Bookings uit Tolbert. Hij is al heel lang betrokken bij het festival.” Wie maandag het festival wil bezoeken moet overdag komen. Het thema is LIVE. Van 11:00 tot 19:00 uur staan er verschillende artiesten en bands live te spelen voor publiek. “Dat organiseren we samen met Pop Groningen. Allemaal bands uit de finale van Pop Groningen Talant Award.”

Kamperen

Wie het over een festival heeft, denkt automatisch ook aan kamperen. Lekker bivakkeren in een tentje rond het terrein. Ideaal als je ’s avonds laat vermoeid en rozig het terrein afslentert en zo op je luchtbed kunt duiken toch? Er is nieuws. Het kan gewoon. “We merken dat we in Noord Nederland steeds meer in de picture komen als festival. Flinke Pink staat op veel lijsten tussen andere grote festivals. Er komen meer mensen van buitenaf op af. Steeds vaker kregen we de vraag of ze konden blijven kamperen. We zochten de samenwerking met Camping Nienoord. Op een speciaal veld kunnen bezoekers 4 dagen kamperen vanaf 27 euro per persoon. Dat is inclusief een warme douche, een oplaadpunt voor de mobiele telefoon én toegang tot het festival. Maandag moet er uitgecheckt zijn voor 20:00 uur. Mooi arrangementje toch?”

Polsbandje

Met een speciaal polsbandje kun je vier dagen onbeperkt in en uit lopen. En dat voor slechts een tientje. Jongelui tussen de 18 en 25 kunnen opgelucht ademhalen wanneer ze een biertje bestellen aan de bar. Geen gedoe meer met legitimatiebewijzen. Dat hoeft namelijk maar één keer: na legitimatie krijgen ze een gratis bandje waarmee ze zonder te legitimeren overal in Leek alcoholische drankjes kunnen bestellen. En de toiletbezoekjes zijn dit jaar (voor het eerst) helemaal gratis. “Mensen die een kaartje kopen en betalen voor drankjes moeten gratis kunnen naar het toilet kunnen, vind ik. Bovendien voorkomt het wildplassen. Een speciaal cleanteam zorgt ervoor dat de boel schoon blijft.” VANDAAG Eten & Drinken uit Leek verzorgt de catering. Ook voor het eerst. Cazemier wilde meer dan alleen patat en hamburgers. Bij de foodtruck van VANDAAG zijn allerlei lekkernijen te halen. Nou? Reden genoeg om even lekker uit je dak te gaan toch?

Roze cross

Tot slot nog even over de toekomst van het festival. Cazemier heeft plannen zat. Een grote roze cross ziet hij voor zich. “Ik zou graag een tweede of een derde area willen. Verschillende podia waar bezoekers naar verschillende muziekstijlen kunnen luisteren. Die mogelijkheid is er. We zouden uit kunnen breiden naar de drafbaan. Sfeer en beleving zijn de toverwoorden. Of we ook Nederlandstalige muziek gaan doen? Nee. Dat wordt al genoeg gedaan door de plaatselijke horeca. Bovendien vind ik het niet zo bij het festival passen. R&B mogelijk in de toekomst wel. Binnen tien jaar vijf keer zo groot, ik zeg: het gas erop!”

Flinke Pink start op 7 juni en duurt tot en met 10 juni. Het festivalterrein opent vrijdag-, zaterdag- en zondagavond om 20.00 uur, op maandag is het festival open vanaf 11.00 uur. Het programma vind je elders in deze Krant.