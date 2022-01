‘Biologische kleding is de geitenwollensok allang voorbij’

Spandaw Mannen ontvangt certificaat voor duurzaam ondernemen

RODEN – Aangenaam verrast waren Geerke en Bart Spandaw, toen bleek dat Spandaw Mannen het MVO certificaat toegekend kreeg. Het certificaat is voor bedrijven die maatschappelijk ondernemen belangrijk vinden en zich daar ook voor inzetten. Spandaw Mannen probeert al jaren zoveel mogelijk ‘groen’ in te kopen. Ook het Roder bedrijf Harkboot kreeg het felbegeerde papiertje.





Het MVO hanteert de 3 p’s als weging: People, Planet en Profit. Voor Planet en Profit geldt dat Spandaw Mannen kritisch is bij de inkoop en bij iedere leverancier start met het groene gedeelte. Bart Spandaw vertelt: ‘We verkopen naast reguliere kleding, vooral ook kleding die duurzaam is. Denk hierbij aan biologisch katoen, bodywarmers van petflessen, maar ook aan gerecycled dons en wol die niet van schapen komt die aan mulesing zijn onderworpen. Dat is een dieronvriendelijke manier om ervoor te zorgen dat de achterkant van een schaap schoon blijft. Als een leverancier nog niet op deze wijze werkt, dan moedigen wij hem aan dit wel te doen. En we vragen hier ook iedere keer weer naar, we hebben gemerkt dat dit helpt de verandering te versnellen. Het kost soms tijd en geld voor een leverancier om te veranderen en ook daarvoor hebben we begrip. Dit certificaat is een mooie opstap om hier nog verder mee te gaan. Klanten zijn nog niet echt bezig met de manier waarop kleding vervaardigd wordt, maar het wordt natuurlijk steeds belangrijker. Mensen hebben bij het woord biologisch nog steeds het gevoel dat we het over geitenwollensokken hebben, maar dat stadium zijn we allang voorbij.’





Geerke vult aan: ‘Het biologische katoen wordt afgenomen bij organisaties die kleine boeren stimuleren en extra geld geven waardoor de kinderen niet langer hoeven te werken, maar naar school kunnen. Bart: ‘Afgelopen zomer hadden we een polo die je na gebruik kon composteren. Er zitten dus geen plastic stukken in de naden. De polo is op natuurlijke wijze geverfd en de knoopjes zijn van schelpjes gemaakt. Ook aanstaande zomer ligt deze polo weer in de winkel. We zijn de eerste retailer in Nederland die de order plaatste.’

Geerke vertelt dat ‘groene’ kleding tegenwoordig net zo goed zit als niet-groene kleding. ‘Vorig jaar lag hier de groenste spijkerbroek van het moment in de winkel. En die zit net zo lekker als een gewone spijkerbroek.’

Spandaw Mannen is de eerste herenmodezaak die het MVO-certificaat mag dragen. Geerke en Bart ontvingen het uit handen van wethouder Kirsten Ipema. En sinds een aantal jaren geven krijgen klanten in het voorjaar en in het najaar biologische bloemenbollen mee, ten behoeve van de bijen en insecten. Daarnaast wordt er biologische koffie en thee in de winkel geschonken. Geerke: ‘We weten dat er na ons een wereld komt, dus we denken daar over na. Voor de kinderen van onze kinderen.’

Ook Harkboot.nl ontving het certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Harkboot uit Roden zet zich op verschillende manieren in voor duurzaamheid. Zo heeft het bedrijf samen met de gemeente ervoor gezorgd dat HVO100, de brandstof voor de boten van Harkboot, getankt kan worden bij een tankstation in Noordenveld. Tijdens werkzaamheden houdt Harkboot rekening met de (natuurlijke) omgeving, door te werken volgens Ecologische werkprotocollen. Nog iets waar het Roder bedrijf voor staat: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond. Werknemers worden intern opgeleid en begeleid. Foto: gemeente Noordenveld)