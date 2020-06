Blad voor de lens van Alfred

PEIZE – Een bijzonder project voor de Peizer fotograaf Alfred Oosterman. Sinds twee jaar richt hij richt naast portretfotografie ook op het fotograferen van objecten. Nu neemt hij de bladkunst van arrangeur en bloemsierkunstenaar Ben Clevers voor de lens. “De uitdaging is om de essentie van het werk goed in beeld te krijgen.”

Ben Clevers maakt van blad kunstwerken. Van groen, rood en geel blad, zonder bloemen. Voor zijn opleiding liep hij stage bij een bloemist die hem de opdracht gaf om van het blad dat op de grond lag ‘iets moois’ te maken, weet Alfred Oosterman. De samenwerking tussen de kunstenaar uit Leur (nabij Arnhem) kwam toevallig op gang. “Anita Hoekstra, zij woont ook in Peize, deed de opleiding bij hem. Ze viel op door haar nauwkeurige manier van werken. Ben Clevers vroeg haar steeds vaker om samen te werken bij projecten. Anita deed mee aan de Open Atelierroute waar ik op dat moment was voor fotografie. Zo heb ik Ben ontmoet. Ben geeft lezingen over de hele wereld en wordt wereldwijd gevraagd om exposities in te richten. Hij was al tijden op zoek naar een goede fotograaf om zijn werk in beeld te krijgen. Het werd het begin van onze samenwerking. Ik heb mezelf altijd gezien als portretfotograaf maar bleek het fotograferen van objecten ook erg leuk te vinden. Net als bij portretfotografie staat ook hier centraal: hoe breng de essentie zo goed mogelijk in beeld? We hebben nu 40 objecten gefotografeerd, dat moeten er uiteindelijk 60 worden. Die worden opgenomen in een boek dat volgend jaar verschijnt. Ik ben bezig met een kwalificatie voor de beroepsvereniging. Daarvoor ga ik deze foto’s inzenden. Leuke ontwikkelingen!”